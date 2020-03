Bandiere a lutto nei Municipi per le vittime del Coronavirus

Martedì 31 marzo, alle 12, in tutti i Comuni d’Italia le bandiere saranno a mezz’asta e sarà osservato un minuto di silenzio in segno di lutto per le tante vittime dell’epidemia da Coronavirus.



I sindaci scenderanno con la fascia tricolore davanti al proprio Municipio. A lanciare l’appello, arrivato anche nella nostra regione, è il presidente nazionale di Anci, Antonio Decaro, sindaco di Bari. Con l'iniziativa si vuole manifestare solidarietà al presidente della provincia di Bergamo e al tempo stesso di dare un segnale alla popolazione: i sindaci sono in prima linea in questo momento di emergenza.