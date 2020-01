Bando per l'Accademia dell'Arma dei Carabinieri

Fino a venerdì 31 gennaio è possibile, per i giovani tra i 17 e i 22 anni, partecipare al concorso per l’Accademia militare di Modena e diventare Ufficiale dei Carabinieri. Con il concorso, l’Arma intende selezionare i giovani destinati a essere i futuri quadri dell’Istituzione. Chi sarà ammesso, al termine del ciclo formativo quinquennale, che prevede un biennio di studi presso l’Accademia Militare di Modena e un successivo triennio presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma, conseguirà la laurea magistrale in giurisprudenza e rivestirà il grado di tenente, iniziando così a servire nell’Arma dei Carabinieri, con possibilità di carriera anche in ambiti tecnologici e di alta specializzazione.

La complessità dei compiti affidati all’Ufficiale dei Carabinieri rende necessaria una preparazione professionale di alto profilo, capace di sostenere l’Ufficiale nella soluzione di delicate problematiche legate all’ambiente, alla salute, alla criminalità comune e organizzata, alle tossicodipendenze e ai reati di genere.

Indossare l’uniforme da Ufficiale dei Carabinieri significa cimentarsi in diversificate esperienze in Italia e all’estero, accrescere competenze e professionalità e, con la progressione nei gradi e nelle attività, raggiungere posizioni sempre più elevate per responsabilità, esperienze e soddisfazioni.

