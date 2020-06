Bar e ristoranti, a Casarsa lo spazio pubblico è gratuito

"Nuove concessioni e ampliamenti di spazi già esistenti, il tutto gratuitamente - ha spiegato la sindaca Lavinia Clarotto -: ci eravamo presi l'impegno di venire incontro alle esigenze dei nostri commercianti. Utilizzando lo spazio esterno alle proprie attività, gli esercenti potranno servire maggiore clientela nel rispetto delle misure di sicurezza. Un segnale concreto che abbiamo voluto deliberare a sostegno del commercio locale in questa fase 2 di riapertura dopo l'emergenza coronavirus, in modo che il comparto possa guardare al futuro con maggiore serenità: il Comune è al suo fianco".



E anche nella fase 1 l'amministrazione comunale aveva operato a sostegno del commercio che secondo le direttive nazionali e regionali poteva rimanere aperto sia con attività al pubblico che di consegna a domicilio. "Il progetto Commercianti in rete - ha dichiarato l'assessore alle attività produttive Ilaria Peloi - ha visto l'adesione di quasi 50 attività, che anche grazie al sito e agli spazi social del Comune hanno potuto far conoscere alla cittadinanza i propri servizi. Sosteniamo Casarsa è stato lo slogan della fase 1 che però continua anche in quella 2 con l'invito a scegliere i negozi del territorio comunale per i propri acquisti".



L’amministrazione comunale sta anche lavorando anche al coordinamento dei Centri estivi seguendo le direttive regionali: la settimana scorsa c'è stato un incontro con associazioni ed enti firmatari il patto educativo, prossimamente saranno ufficializzate le decisioni. Ha infine riaperto al pubblico senza prenotazione l’ecopiazzola comunale di via Turridetta: da giovedì 4 giugno occorrerà comunque rispettare le distanze di sicurezza e indossare guanti e mascherina. Orari il martedì e giovedì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.