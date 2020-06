Bar, osterie e ristoranti, più costi e meno clienti

Bei tempi quando Gino Paoli cantava ‘eravamo quattro amici al bar’, adesso, nel post Covid, due potrebbero essere già troppi. Le nuove disposizioni per la riapertura di bar, osterie e ristoranti nella fase 2 prevedono la distanza di almeno un metro tra i clienti, l’utilizzo di prodotti per l’igiene e verifiche della temperatura corporea. Si deve privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. ‘In tali attività – si legge nel documento - non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere e negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, si può consentire l’ingresso a un numero limitato di clienti per volta. Laddove possibile, si deve privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni”.

Nel documento si specifica ancora che “la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche, in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.



IN OSTERIA

IL CAFFÉ PASTICCERIA

IL RISTORANTE

La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, mentre sono vietati i buffet.- L’Antica osteria Mingot di Pordenone ha riaperto, mantenendo invariati la sua sessantina di posti a sedere. “Il locale è abbastanza ampio - spiega la titolare Roberta Rossetto, che gestisce l’osteria col padre Claudio – e abbiamo una bella terrazza all’aperto. Non abbiamo dovuto acquistare i divisori in plexiglass, proprio per come è strutturato il locale. Quattro clienti, parenti o congiunti, possono stare comodamente seduti a un nostro tavolo, tenendo la giusta distanza. Purtroppo, amici o colleghi devono stare separati e tutti devono prenotare il posto. Nessuno può sedersi al banco”.Ovviamente, chi lavora usa guanti e mascherine e l’igiene e la sanificazione sono assoluti. “Per quanto ci riguarda – continua la titolare – abbiamo sempre dato massima attenzione alla pulizia dei locali e della cucina, disinfettando e igienizzando le stoviglie e gli ambienti. Come per molti parrucchieri ed estetiste poco è cambiato per noi”. Anche in termine di costi. “Abbiamo seguito – conclude Rosetto – i consigli dei nostri fornitori di igienizzanti per la pulizia”. Niente è più efficacie di lavare con alcol e candeggina.- Galimberti è la storica pasticceria di via Gemona, a Udine, che da alcuni anni ha cambiato gestione, ma ha mantenuto la qualità del servizio. Purtroppo, la pandemia ha investito il titolare che ha dovuto inventarsi un nuovo modo per servire i suoi clienti. “Noi abbiamo sempre tenuto aperto – spiega Fausto Di Salvo -, perché vendiamo anche pane e latte, che noi non produciamo in proprio, perché siamo solo pasticceria, e abbiamo dovuto acquistare da fornitori esterni. Abbiamo voluto fornire comunque un servizio alla comunità, alle persone anziane che abitano in zona e durante i giorni più bui preferivano venire da noi, piuttosto che andare nei supermercati affollati. La paura era tanta. E continua anche adesso. Abbiamo provato anche il delivery a Pasqua per le colombe, che vendevamo al prezzo dell’anno sorso. Un conto era portarle al cliente a piedi, magari solo anche durante le feste, un conto dover utilizzare il furgone. Non era per niente conveniente. Era soltanto per dare un servizio in più”. Per fortuna Galimberti, punto vendita Oro Caffè, ha ricevuto il banco esterno per la degustazione di una tazzina, appunto, in sicurezza. “All’inizio i clienti – continua Di Salvo – non potevano entrare, poi non si fidavano. Grazie al banco esterno, due settimane prima dell’apertura, abbiamo cominciato a vendere caffè da asporto. Abbiamo acquistato un kit per il servizio termico, in modo tale che i clienti si potessero portare via il caffè e il cappuccino anche a casa o al lavoro. Il kit termico da un centinaio di pezzi è costato 800 euro e durerà un anno, dato che molti clienti hanno preso l’abitudine, già consolidata nei Paesi nordici, di bere il caffè per strada. Così noi abbiamo preso tazzine e cucchiaini usa e getta, che molti altri gestori fanno pagare 25 centesimi oltre al prezzo del caffè e 50 oltre a quello del cappuccino. Noi abbiamo deciso di darli gratis. Poi abbiamo acquistato a 200 euro il dispenser igienizzante a colonna per le mani dei clienti, quindi spendiamo 500 euro per la disinfezione di banchi ed espositori, altrettanti per guanti e mascherine, il cui consumo è abnorme. Innanzitutto – continua Di Salvo – indossare un guanto rotto è più pericoloso che non avere la protezione e le mascherine di pasticceri e camerieri vanno cambiate sempre. Diciamo che l’acquisto per 500 euro dura un mese. D’altra parte, dopo cinque ore di lavoro sono proprio sporche e inefficaci. Per me, poi, che soffro di allergia, uno starnuto o un colpo di tosse rendono la mascherina inutilizzabile. Abbiamo acquistato anche quelle lavabili, ma preferiamo le usa e getta.”. Il tutto per sette persone, due in pasticceria e cinque camerieri. “Adesso lavoriamo in due – conclude Il titolare, gli altri sono in cassa integrazione e quando finirà questo aiuto, dato che incassiamo il 30 per cento di quello che guadagnavamo prima, dovrò dire di essere fallito”.- L’Albergo Ristorante Costantini a Collalto di Tarcento è un punto di riferimento non soltanto per chi vuole regalarsi un pranzo o una cena di alto livello, ma anche per chi vuole celebrare e rendere indimenticabili momenti importanti della propria vita. L’emergenza sanitaria è un ostacolo che Pio Costantini sta cercando di superare. “Ci siamo, ovviamente adeguati e osserviamo tutte le misure di prevenzione e protezione. Cuochi e camerieri indossano guanti e mascherine, igienizziamo e sanifichiamo gli ambienti, chiediamo nome e cognome ai clienti che ospitiamo nel nostro locale. Non lasciamo nulla sul tavolo che possa essere riutilizzato. Conti alla mano, posso dire che il costo per la pulizia è aumentato del 10 per cento rispetto a prima. Dopo l’acquisto iniziale dei prodotti, del valore di circa 3mila euro, mensilmente spendiamo, solo per le pulizia, dai 1.500 ai 1.800 euro”. Cifre importanti, ma per Costantini il problema non è questo. “Il problema – spiega il titolare – è che ci è stato tolto il lavoro, ilbanqueting, che è il nostro core business. Nel ristorante non abbiamo dovuto mettere divisori in plexiglass. Gli spazi sono adeguati e i nostri tavoli rotondi misurano quatto metri e garantiscono il giusto distanziamento. Comunque, se prima potevamo ospitare 200 persone, oggi i clienti sono scesi a 70. Abbiamo riaperto con quattro dipendenti su 17. Tredici sono, quindi, in cassa integrazione. La prima rata l’abbiamo anticipata, ma non possiamo accollarci anche la seconda”. Costantini è preoccupato anche per il Dpcm del 3 giugno. “Che non è ancora attuativo. Dovremo capire cosa c’è scritto nel decreto. In albergo avevamo prenotazione superiori del 10 per cento rispetto allo scorso anno. Tutte cancellate. Potranno tornare i clienti da Austria e Germania, per noi fondamentali? Non c’è la certezza. Aspetterò due mesi ancora, per vedere come vanno le cose, dopo di che valuterò cosa fare. E così la pensano anche molti miei colleghi”.