Barbara Zilli a Villa Russiz

Un’occasione per rivedere e apprezzare la bellezza del comprensorio della Fondazione Villa Russiz di Capriva del Friuli. È stata questa l’opportunità scaturita al termine dell’incontro di presentazione a Gorizia del Protocollo Pnrr tra Regione Fvg, Cciaa, Anci Fvg e Agenzia lavoro & Sviluppo impresa ai sindaci della Venezia Giulia, che ha consentito all’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, di visitare Villa Russiz con il presidente Antonio Paoletti.

Un’occasione informale per un rapido aggiornamento sulle attività avviate nel contesto della Fondazione dopo l’intervento attraverso cui la Camera di commercio Venezia Giulia e la Regione Fvg sono riuscite a mettere in sicurezza l’attività dell’azienda agricola e della casa famiglia che costituiscono l’identità della Fondazione.

"In poco più di un anno – ha ricordato Paoletti – abbiamo fatto ripartire numerose attività e azioni per sviluppare l’azienda agricola e garantire attraverso i risultati economici l’insostituibile lavoro svolto dalla casa famiglia, con la prospettiva di migliorarne i servizi per i giovani che vengono accolti".

Finalità sociali che solo grazie al fattore economico derivante dalla produzione di vino possono guardare con ottimismo al futuro. "Si tratta di obiettivi resi possibili – conclude Paoletti – grazie alla volontà della Giunta regionale che ha condiviso assieme a noi questa sfida per far ripartire Fondazione Villa Russiz".

Da parte sua l’assessore Barbara Zilli ha potuto apprezzare nuovamente la bellezza di un luogo ricco di storia e le cui radici si perdono nel tempo, ma che tuttora mantiene in vita la volontà e i fini benefici voluti dai fondatori.