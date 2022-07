Barcolana, primo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

Il Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica per esaminare le tematiche connesse allo svolgimento della 54esima edizione della regata Coppa di Autunno Barcolana, in programma domenica 9 ottobre.

Alla riunione erano presenti il Presidente della Società Velica Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, insieme allo staff, il Comandante della Capitaneria di Porto, i vertici territoriali delle Forze di Polizia, il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco e un rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale.

La riunione era finalizzata a un primo esame delle problematiche connesse alla “safety” e alla “security” della regata velica e delle altre iniziative sportive in programma, nonché dei vari eventi che si svolgeranno a terra.

In previsione del tradizionale grande afflusso di pubblico, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza degli spettatori, con particolare riguardo al Molo Audace, al piano di sicurezza e viabilità e ai flussi in ingresso e uscita dalla città durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione.

In conclusione, si è concordato che tutti i partecipanti esamineranno, per gli aspetti di propria competenza, il programma della manifestazione e si valuteranno congiuntamente gli esiti in occasione di un prossimo Comitato, per la pianificazione di puntuali servizi di ordine e sicurezza.