Barcolana Sea Summit, online il programma

È online - sul sito www.seasummit.it e www.barcolana.it - il programma completo del Barcolana Sea Summit ed è possibile prenotare il proprio posto per partecipare dal vivo all’evento sulla salvaguardia e lo sviluppo del Mare Mediterraneo, in programma dal 6 al 9 ottobre al Trieste Convention Center nel Porto Vecchio di Trieste.

L’evento prevede tre giornate di incontri per un totale di otto sessioni: ogni sessione tratta un tema collegato alla salute del Mediterraneo. Pensato con stile e taglio divulgativi, l’evento vuole essere l’occasione per mettere a confronto istituzioni, industria, porti, scienza, associazioni ambientaliste, mettendo in rilievo non solo l’urgenza di agire a tutela del Mediterraneo, ma anche per evidenziare le positive attività già avviate da numerose e illuminate realtà.

“Barcolana Sea Summit è un’occasione unica - ha spiegato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz - per riflettere assieme a studiosi, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni sullo stato di salute del Mediterraneo e sui nuovi paradigmi della sostenibilità: l’obiettivo che perseguiamo è di avviare un dialogo concreto che porti all’assunzione di impegni volti a garantire un futuro migliore per il nostro mare”.

Il programma è online da oggi sul sito www.seasummit.it e www.barcolana.it ed è già possibile prenotare il proprio posto in presenza per partecipare all’evento seguendo le indicazioni scritte nella pagina dedicata. Sono disponibili inizialmente 140 posti per ogni sessione, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, visti i grandi spazi messi a disposizione dal TCC. Al Barcolana Sea Summit hanno confermato i propri interventi i ministri Roberto Cingolani e Stefano Patuanelli, la sottosegretaria del MITE Vannia Gava, Alessia Rotta Presidente Commissione Ambiente della Camera dei deputati, il presidente dell’ISPRA Stefano Laporta, Francesca Santoro dell’UNESCO - Progetto Ocean literacy, Mary Anne Ocampo del MIT di Boston, il Direttore Generale del Mite Laura D’Aprile; grazie all’InCe, che organizza nell’ambito del BSS il “Water without borders”, Summit tra i Paesi InCe, saranno presenti ministri e loro rappresentanti dei Paesi parte dell’Iniziativa Centro Europea.

La voce delle imprese sarà autorevole: previsti interventi dei vertici di Generali, Coop Italia, Siram Veolia, Gruppo Hera, Acqua Latina, DFDS, e dei responsabili della sostenibilità di Unicredit, Gruppo Hera, Generali, Snam, Gruppo Davines. Sul fronte delle Associazioni ambientaliste, parleranno Donatella Bianchi (Presidente WWF Italia), Rosalba Giugni (presidente Marevivo), per le fondazioni saranno presenti Andrea Illy nel suo ruolo di Co-chair Regenerative Society Foundation e Presidente illycaffè ed Edo Ronchi, già ministro dell’Ambiente e oggi Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, quindi la Fondazione One Ocean, da sempre collegata a Barcolana.

Trieste sarà fortemente rappresentata dagli scienziati dell’OGS, da numerosi docenti dell’Università di Trieste, mentre le città al centro dell’attenzione saranno Trieste e Genova, con i rispettivi sindaci, rettori e presidenti delle Autorità Portuali. La Guardia Costiera vedrà presenti a Trieste il Contrammiraglio Vincenzo Vitale e il Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone.

Sul fronte della Regione FVG, il Summit ha il supporto dell’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente - che ha inserito l’evento nel percorso di sviluppo di un accordo quadro istituzionale tra i Paesi della Mitteleuropa per la tutela dell’ambiente - e coinvolge l’assessorato al Lavoro nell’ambito del progetto di orientamento Barcolana JOB. Sul fronte dell’innovazione, presenti all’evento anche una serie di Start Up coinvolte nell’ambito del progetto UniCredit Start Lab.

BARCOLANA SEA SUMMIT - PERCHÈ PARTECIPARE

Lo stato di salute del Mediterraneo, il ruolo della science diplomacy nel sostenere politiche innovative e integrate di tutela del mare, l’economia circolare nella nautica, il futuro delle Città-Porto nella prospettiva della transizione ecologica grazie all’impulso economico del Recovery Plan, il ruolo chiave di Trieste nelle relazioni internazionali con la Mitteleuropa e con i Paesi dell’InCE anche sul fronte ambientale, la centralità delle imprese nell’applicare politiche di sostenibilità: sono questi i temi di Barcolana Sea Summit, l’evento di divulgazione scientifica e approfondimento politico, economico e sociale dedicato alla sostenibilità del mare e degli ecosistemi acquatici, organizzato in prima edizione nell’ambito di Barcolana.