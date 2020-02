Barriere architettoniche e ciclabili, sondaggio a Fiume Veneto

Il Comune di Fiume Veneto ha avviato l’iter per la realizzazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e del Biciplan, per migliorare la pedonalità, l’accessibilità urbana e la mobilità ciclabile. In ausilio all’attività dei professionisti incaricati, è possibile per il cittadino, attraverso un sondaggio anonimo online pubblicato nel sito internet e nella pagina facebook del comune, dare suggerimenti utili a individuare le priorità d'intervento.

“Una legge del 1986 prevedeva l’obbligo dei comuni di dotarsi di PEBA, strumento in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini", spiega Roberto Corai, vicesindaco con delega al patrimonio e viabilità. "Finalmente nel 2020, con 34 anni di ritardo, il Comune si doterà di un proprio piano. Saranno rilevate e classificate tutte le barriere architettoniche presenti in un’area circoscritta, edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano). Saranno individuate proposte progettuali di massima per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti e i quadri economici, fondamentali per richiedere contributi regionali e nazionali a finanziamento degli interventi".

"Parallelamente è in lavorazione anche il Biciplan, per la realizzazione del quale il comune di Fiume Veneto ha ottenuto un contributo regionale a copertura del 50% dei costi. Si tratta di un piano-programma della mobilità ciclistica di medio periodo che individua i principali percorsi ciclabili da realizzare con la loro tipologia, priorità e gerarchia. Promuove il marketing dell’uso della bicicletta, individua obiettivi, strategie, azioni e forme di monitoraggio", prosegue Corai. "Peba e Biciplan sono due tasselli fondamentali, non solo per superare le singole criticità, ma verranno inseriti nella nuova pianificazione territoriale comunale in occasione della prossima variante generale al piano regolatore".