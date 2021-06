Battesimo del mare grazie al Vela Day

Il fascino della vela ha trovato la massima espressione nei mesi scorsi con le regate di Luna Rossa nell’America’s Cup: molti erano gli italiani a seguire nella notte le avvincenti gare. Sulla scia dell’entusiasmo suscitato in grandi e piccini anche la Sezione di Grado della Lega Navale aderisce al “Vela Day” promosso dalla Federazione Italiana Vela. Si tratta di un’iniziativa dedicata a tutti (dai 6 anni compiuti in su) per promuovere la cultura del mare e in particolare lo sport della vela. Da venerdì 18 giugno, per continuare sabato 19 e domenica 20 dalle 10 alle 18 ci saranno lezioni introduttive, gratuite, per approfondire la conoscenza di questo meraviglioso e affascinante sport, con uscite pratiche su derive (imbarcazioni Optimist, Tridenti, Hansa 303).

“Sarà un evento gratuito – ha detto il presidente della sezione gradese della Lega Navale, Franco Bertoli - dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire il fascino della vela, praticata nel nostro bellissimo mare. Il tutto sarà svolto dai nostri istruttori ed esperti velisti nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid".

Per tale ragione è consigliata la prenotazione telefonando al numero 043181706.