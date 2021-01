Bcc Pordenonese e Monsile, donazione alla Caritas di Pordenone

BCC Pordenonese e Monsile si mobilita per il territorio. La Banca di Credito Cooperativo, anche attraverso la propria Mutua Monsile con te, ha firmato oggi l’accordo per l’acquisto di prodotti alimentari della Cooperativa La Rossa Pezzata FVG per un importo complessivo di oltre 10mila euro a sostegno di due iniziative della Caritas, ovvero l’Emporio Solidale a Pordenone e la Mensa Diocesana a Treviso.



A Pordenone, ogni settimana la Cooperativa consegnerà, dunque, prodotti alimentari freschi e di qualità, provenienti direttamente dagli allevatori friulani, all’Emporio Solidale di Viale Montereale (gestito dalla Fondazione Buon Samaritano della Caritas Diocesana di Concordia – Pordenone), che si occupa da un paio d’anni della distribuzione di cibo e prodotti di prima necessità alle oltre 280 famiglie in difficoltà del territorio.



L’accordo si inserisce nel piano di sostegno della banca alle organizzazioni che perseguono fini sociali e caritatevoli nel territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. A tal proposito, un accordo analogo è stato firmato oggi a Treviso con la stessa cooperativa e la Servitium Emiliani Onlus, braccio operativo della Caritas Diocesana di Treviso, che gestisce la Mensa Diocesana.



L’intesa firmata oggi con Caritas Pordenone permetterà dunque di perseguire un duplice scopo.Creando sinergia tra i soggetti, oggi firmatari, la Bcc ha infatti voluto aprire una nuova opportunità di approvvigionamento all’Emporio Solidale, valorizzando, al contempo, la produzione locale, con tutti i vantaggi della filiera corta e della qualità friulana e delle condizioni di assoluta convenienza riservate dalla Cooperativa a questa specifica iniziativa.D’altronde BCC Pordenonese e Monsile è da sempre attenta alle necessità del territorio, avendo distribuito anche nel 2020 aiuti del valore totale di 700mila euro per opere di beneficienza e sostegno alle associazioni di Friuli Venezia Giulia e Veneto. Tra le iniziative portate a termine rientra anche la recente donazione di due pick-up alle sedi della Protezione Civile di Pordenone e Treviso.“In questo momento di incertezza e difficoltà BCC Pordenonese e Monsile vuole offrire un aiuto concreto a chi è meno fortunato – ha dichiarato il Presidente di BCC Pordenonese e Monsile Antonio Zamberlan. “Una vera banca del territorio non deve infatti soltanto fornire servizi agevolati e soluzioni in ambito finanziario ai propri soci e clienti, ma deve farsi promotrice di iniziative che aiutino tutto il territorio ad affrontare le difficoltà, soprattutto in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo.Sappiamo che servirà tempo e impegno per ripartire, ma con gli accordi firmati oggi a Pordenone e a Treviso vogliamo dare un segnale importante: bisogna rimanere sul territorio sostenendo concretamente quelle attività che portano un valore aggiunto e un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. L’auspicio è che a questa iniziativa possano aggiungersi anche altri, privati o aziende, per un sostegno duraturo nel tempo”.Don Davide Corba, Vicario per la prossimità e Presidente della Fondazione Buon Samaritano (Caritas Diocesana di Concordia – Pordenone) ha inoltre sottolineato: “Ringraziamo del contributo la BCC, attraverso il quale, grazie alla disponibilità della Cooperativa La rossa Pezzata, siamo in grado di ampliare l’offerta di prodotti che l’Emporio Solidale può fornire agli oltre 280 nuclei famigliari che attualmente vi accedono. La modalità che stiamo sperimentando con questa iniziativa ci consente di ampliare la rete di soggetti che si relaziona con l’Emporio e, di riflesso, con le povertà del nostro territorio".