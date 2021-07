Beatrice La Monaca è Miss In Onda - Monfalcone

Beatrice La Monaca, vent’anni di Trieste, studentessa universitaria in comunicazione interlinguistica applicata, si è aggiudicata ieri sera, al termine di una diretta televisiva su Telefriuli, la fascia di “Miss In Onda – Monfalcone”.

“Miss In Onda” è il titolo di una nuova trasmissione realizzata da Telefriuli e dall’agenzia “modashow.it”, responsabile regionale di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, che trasferisce in uno studio televisivo e porta al pubblico a casa le emozioni che si vivono in una selezione in Piazza.

Ogni puntata è’ dedicata ad una Città, alle sue bellezze e alle sue caratteristiche e nel contempo si elegge la Miss con il nome della trasmissione abbinata alla località scelta come protagonista.

Con Beatrice sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Sanja Zagar, ventun anni di Basovizza (Ts) studentessa di giurisprudenza, allenatrice di ginnastica ritmica e collaboratrice di una testata giornalistica; Caterina Desiderio, ventunenne di Monfalcone (Go), operatrice socio sanitaria terza classificata con il titolo di “Miss Be_Much”; al quarto posto, Valentina Petris, ventisette anni di Qualso di Reana del Rojale (Ud), truccatrice; quinta classificata Ambra Civaschi diciottenne di Povoletto (Ud), iscritta alla facoltà di medicina; al sesto posto, Mariam Dao, ventidue anni di Tavagnacco (Ud), pasticcera.



Beatrice La Monaca, Sanja Zagar e Caterina Desiderio sono state ammesse alle finali regionali di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò, ha visto la partecipazione di ospiti che hanno parlato di Monfalcone, del territorio, della sua storia e degli eventi in programma, con l’Assessore Luca Fasan sono intervenuti Carlo Blasini, Simone d’Eusanio, Roberto Peres, Giulio Princic.

Molto apprezzate le esibizioni della cantante Nicole Vioto e l’intervento di Marta Morsanutto, “Miss Friuli Venezia Giulia 2020”, finalista dell’ultima edizione di “Miss Italia” a Roma.

Prossima selezione, venerdì’ 16 luglio alle ore 21.00, in diretta su Telefriuli dove sarà assegnata la nuova fascia di “Miss In Onda”!

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia “modashow.it”, responsabile regionale telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.