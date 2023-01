Befana all'Immaginario Scientifico

La Befana al museo: il 6 gennaio all'Immaginario Scientifico di Trieste, al Magazzino 26, la giornata sarà animata da piccoli momenti di gioco e sperimentazione, dedicati alla Befana e rivolti ai bambini: alle 11.30, alle 15 e alle 16.30 scopriremo con l'aiuto della scienza alcuni trucchi ed esperimenti legati alla simpatica vecchietta. Le attività per la Befana rientrano nel biglietto d'ingresso al museo.

Inoltre, per tutta la settimana, fino all'8 gennaio, il museo sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. I visitatori di tutte le età, adulti, bambini, ragazzi e famiglie, troveranno tanti exhibit interattivi per sperimentare in prima persona con temi come i moti, i fluidi, l'elettromagnetismo, la matematica, la biologia, e tanto altro, sempre alla maniera del science centre: amichevole, informale e coinvolgente, toccando e sperimentando con i coloratissimi “exhibit hands-on”.

Anche all'Immaginario Scientifico di Pordenone, la giornata dell'Epifania sarà animata da piccoli momenti di gioco e sperimentazione, dedicati alla Befana e rivolti ai bambini: alle 11.30, alle 15 e alle 16.30 scopriremo con l'aiuto della scienza alcuni trucchi ed esperimenti legati alla simpatica vecchietta.

Le attività per la Befana rientrano nel biglietto d'ingresso al museo. Il museo sarà aperto il 6, 7 e 8 gennaio, dalle 10 alle 18. I visitatori di tutte le età, adulti, bambini, ragazzi e famiglie, troveranno tanti exhibit interattivi per sperimentare in prima persona in fenomeni naturali, in modo amichevole, informale e coinvolgente, toccando e sperimentando con i coloratissimi “exhibit hands-on”.

Maggiori informazioni: www.immaginarioscientifico.it