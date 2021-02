Benedetto Carucci Viterbi racconta l’ebraismo

Per il ciclo dedicato alla storia delle religioni l’Università Popolare di Udine ospita nel terzo incontro il rabbino Benedetto Carucci Viterbi per affrontare il tema dell’ebraismo.

Il titolo della conferenza è Il popolo del libro senza libro e l’appuntamento è per giovedì 11 febbraio 2021 alle 18 sulla piattaforma zoom.us. L’ebraismo è generalmente identificato come religione del libro e gli ebrei come popolo del libro. La conferenza si soffermerà criticamente su questa definizione, “mettendo in luce come la tradizione scritta sia solo una componente della cultura ebraica, importante ma forse non prevalente: è piuttosto sulla oralità, più mobile e duttile, che si struttura il pensiero bimillenario del popolo di Israele.”



Carucci Viterbi è una delle due voci ebraiche della trasmissione radiofonica Ascolta si fa sera della Rai nonché di frequente ospite, sulle stesse frequenze, della trasmissione Uomini e profeti. E’ laureato in lettere alla Università di studi La Sapienza. Ha conseguito il titolo di rabbino maggiore presso il Collegio Rabbinico Italiano sotto la guida del Rabbino Elio Toaff. E’ preside del liceo Renzo Levi della Comunità ebraica di Roma, dove ha cominciato ad insegnare materie letterarie ed ebraismo nel 1985. Insegna pensiero e mistica ebraica nel corso di Diploma Universitario in studi Ebraici, è docente di esegesi biblica e letteratura rabbinica e nel Collegio Rabbinico Italiano, di cui è coordinatore didattico. E’ stato professore invitato presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo e presso la Pontificia Università Gregoriana. E’ stato membro del comitato scientifico del consorzio ARS per la catalogazione informatica dei beni culturali ebraici in Italia ed è autori di saggi sulla tradizione rabbinica.



La conferenza si potrà seguire online, sulla piattaforma Zoom: l’invito è per gli associati e può essere richiesto anche dai non iscritti scrivendo a unipop.udine@gmail.com. Le registrazioni saranno visibili in seguito anche sul canale YouTube ufficiale dell’Università Popolare.