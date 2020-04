Bepi Tosolini, dalla grappa al disinfettante

Sono state consegnate oggi alla Protezione Civile di Udine, nella sede di Piazza Unità, 500 confezioni di igienizzante per mani, firmato dal noto distillatore di Povoletto, Bepi Tosolini, alla presenza, fra gli altri, del primo cittadino di Udine, Pietro Fontanini.



Lisa e Giuseppe Tosolini, titolari dell'azienda omonima, (insieme al fratello Bruno, che non era oggi presente) hanno consegnato i presidi igienizzanti al coordinatore della Protezione Civile di Udine, Graziano Mestroni.



La storica distilleria friulana si è prodigata nella produzione dell'igienizzante donato alla Protezione Civile per fare fronte, in modo concreto, all'emergenza Covid-19.

La prossima settimana verranno consegnate altre 1.000 confezioni di prodotto.

Elle grafiche si è occupata in modo gratuito della realizzazione grafica e della stampa delle etichette: un segno tangibile per l'intera comunità.



'E' un piccolo gesto che però ha per noi un grande significato - hanno affermato Lisa e Giuseppe Tosolini -: noi ci siamo, per la comunità, per la Protezione Civile, per tutti coloro che stanno operando per la nostra sicurezza. Ricambiamo ciò che la nostra terra ci ha dato, con questo contributo. Auspicando un rapido ritorno alla normalità, momento in cui faremo un brindisi con le nostre consuete produzioni'.“I fratelli Tosolini - ha dichiarato il sindaco Fontanini - con questa donazione dimostrano ancora una volta come il mondo imprenditoriale sia non solo vicino alla popolazione ma perfettamente consapevole dei rischi che quotidianamente i volontari della Protezione Civile corrono nella loro azione di presidio del territorio e di aiuto alle persone più fragili. Prodotti di questo tipo sono infatti decisivi per rallentare la diffusione dell’epidemia e tutelare coloro che sono in prima linea nella gestione di questa difficile fase. Ma voglio anche complimentarmi per la rapidità con cui hanno convertito la propria produzione e per l’ironia con cui hanno saputo farlo, mantenendo per i flaconi la forma e l’etichetta inconfondibile delle bottiglie di grappa”.