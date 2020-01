Beviamoci su, cocktail filosofici su Onde Furlane

Il 2020 di Radio Onde Furlane comincia con una interessante novità. A partire dal 20 gennaio, tutti i giorni sino a fine mese, alle 8.30 la “radio libare dai furlans” propone una serie di trasmissioni in cui si incrociano lettura, filosofia e musica. L'appuntamento si intitola Beviamoci su. Cocktail filosofici per sciogliere piccoli e grandi dilemmi e consiste in una selezione di testi piacevoli da ascoltare, interessanti da seguire e magari anche utili per vivere meglio o quanto meno per iniziare bene la giornata.

La trasmissione è curata e condotta da Alessia Giani, che ha al suo attivo una significativa esperienza nel teatro amatoriale e nutre una vera e propria passione per la voce e i testi di Zap Mangusta, conosciuto e apprezzato scrittore, regista, attore e speaker radiofonico italiano, autore, tra l'altro, di Succo di Nespola (53 cocktail filosofici per sciogliere piccoli e grandi dilemmi).

Il programma si basa proprio sui contenuti di quel libro, pubblicato nel 2015, di cui Alessia Giani sceglie e interpreta diversi passaggi. Ogni mattina si pongono domande e dilemmi e ciascuna questione viene affrontata con il supporto “virtuale” di pensatori come Kant, Husserl, Pitagora, Russell, Froom, Mointagne, Fichte, Epiteto, Thoreau e Pirrone.

Beviamoci su. Cocktail filosofici per sciogliere piccoli e grandi dilemmi è il primo format che nasce da La radio dei lettori 2019, iniziativa congiunta di Onde Furlane e Bottega Errante, dedicata a libri e radio, sviluppata nell'ambito dell'edizione dell'anno scorso della manifestazione letteraria udinese La notte dei lettori. Alessia Giani, infatti, era una dei finalisti di quel particolare concorso e lo ha vinto, insieme a Paolo Mutti, che proprio in questi giorni sta preparando la sua trasmissione, la quale prossimamente sarà a sua volta inserita nella programmazione dell'emittente.

Radio Onde Furlane si può ascoltare in modulazione di frequenza (90 Mhz per la maggior parte del Friuli e 90.2 Mhz in Carnia), in streaming, in diretta Facebook (www.facebook.com/radioondefurlane/) e tramite l'apposita App. I suoi programmi sono disponibili anche in podcast su Spreaker e Spotify.