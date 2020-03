Bibione, se i fedeli non vanno in chiesa, è la Madonna che li raggiunge

Se i fedeli non vanno in chiesa è la chiesa che va dai fedeli.

Parafrasando il noto proverbio che riguarda, però, Maometto e la montagna, don Andrea Vena, parroco di Bibione, ha intrapreso un’iniziativa per stare accanto ai propri parrocchiani senza violare le misure anti contagio in atto in questi giorni. Il sacerdote ha infatti reintrodotto l’usanza della Madonna Pellegrina, portando in giro per le vie del paese a bordo di un apecar l’effige di Maria.

“Vista la gravità del momento che stiamo vivendo – spiega don Andrea – mi è sembrato giusto trovare un modo di stare vicino ai nostri fedeli, soprattutto agli anziani, che non possono più venire a pregare in chiesa”.

L’annuncio dell’iniziativa e l’itinerario previsto erano stati pubblicati sul profilo Facebook del parroco, che ha utilizzato lo stesso social per difendersi dalle fake news. “Purtroppo è stata diffusa la notizia che io sia stato fermato dai Carabinieri, ai quali avrei risposto che si trattava del mio lavoro. È una fake news. Non ho mai incontrato i Carabinieri e non c’è quindi mai stato quel dialogo. Evitate quindi di farlo girare”.

Tra le iniziative innovative messe in atto in queste difficili settimane, il sacerdote ha anche impostato dirette Facebook per la catechesi dei ragazzi, la recita del rosario e la messa.