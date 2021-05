Bibione, terminate le operazioni di ripascimento della spiaggia

Intervento di ripascimento della spiaggia di Bibione terminato. Nei mesi scorsi l’arenile era stato danneggiato in modo consistente dal maltempo e dalle mareggiate che si erano “divorate” dai 15 ai 20 metri di spiaggia.



Il presidente di Bibione Spiaggia Gianfranco Prataviera è sempre stato in contatto con il sindaco di San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto e con i funzionari del Genio Civile oltre agli addetti della ditta incaricata a portare a termine il lavoro. Costo dell’operazione circa 1,4 milioni dei quali 1,2 dalla Regione e 150mila euro da parte di Bibione Spiaggia che si è impegnata nelle operazioni di spianamento. In azione ben sei “Dumper” che hanno trasportato 50mila metri cubi di sabbia da Porto Baseleghe verso la zona Est.



Sui lavori terminati ha espresso soddisfazione il sindaco Codognotto: “E' importante essere pronti per l’inizio della stagione estiva. Mi preme sottolineare l’ottimo lavoro di squadra portato a termine assieme a Bibione Spiaggia che anche di fronte a difficoltà legate alle avverse condizioni atmosferiche è riuscita a concludere gli interventi necessari. Purtroppo non sono arrivati tutti i ristori e i danni tra l’anno scorso e quello appena concluso sono stati ingenti. Da tempo dobbiamo fare i conti con sconvolgimenti atmosferici che creano problemi al nostro territorio e che sono diventati ormai una costante. Tutti assieme, dobbiamo farci sentire, per cercare rapide soluzioni”.