Big John, il più grande triceratopo al mondo si mostra al pubblico

Si sta entrando nel vivo delle ultime fasi di preparazione sui resti di Big John prima di iniziare il montaggio dello scheletro. L’enorme triceratopo di provenienza americana è in lavorazione da svariate settimane nei laboratori della Zoic, la ditta triestina che rientra nella classifica delle dieci migliori aziende al mondo per il trattamento di resti fossili, anche di grandi dimensioni. Lo staff di paleontologi guidati da Flavio Bacchia sta proseguendo nella verifica delle congruità delle ossa già estratte dalla matrice confrontandole con quanto è noto in letteratura sull'anatomia di questo dinosauro. Sono, quindi, in corso le fasi che precedono l'inizio del montaggio delle ossa dello scheletro sulla struttura metallica che ne determinerà la postura definitiva. Da segnalare che la Zoic è particolarmente famosa al mondo proprio per la sua peculiare modalità di montaggio spaziale delle ossa sui supporti metallici che offrono una prospettiva dinamica allo scheletro del reperto.



, per poi "allungarsi" verso il dorso e il collo da una parte e verso la coda dall'altra. "La sequenza delle vertebre cervicali/dorsali è composta da diciannove elementi, e ben quindici di essi sono originali", spiega Flavio Bacchia nel nuovo aggiornamento sulla lavorazione dell’enorme bestione preistorico. "È più di quanto si era ipotizzato in prima istanza da parte degli scopritori statunitensi., frutto di un lungo e paziente lavoro di restauro. La roccia non ha concesso sconti o facili vie d'uscita. Ad oggi, a conferma della difficoltà di raggiungere un buon livello di finitura del fossile".Il montaggio prende le mosse dallo spezzone di ferro che regge la colonna vertebrale a partire dal bacino, che è il pilastro centrale di tutta l’intelaiatura. Poi si posizioneranno le vertebre che sono in un ottimo stato di avanzamento di preparazione, che si raccorderanno posizionando poi il cranio nel punto giusto per unirsi con l'atlante, la prima delle vertebre cervicali, e poi da lì poi si deciderà la postura della coda– spiega ancora Bacchia -. Nel mese di maggio dovremmo avere in avere la spazialità del campione, a parte alcuni ritocchi che eseguiremo in seguito: stiamo adoperandoci per riuscire ad avere le repliche delle parti mancanti". Si continua a lavorare sull’ingrandimento eliografico delle fattezze scheletriche dell'animale, che, sancendo che si tratta del più grande esemplare mai ritrovato ad oggi. Su questo disegno gli esperti stanno posizionano le ossa disponibili.Il lavoro del team triestino continua ad essere raccontato attraverso unaa cadenza regolare sui social dedicati a Big John, ma è notizia di questi giorni la. Lo showroom disarà accessibile, per ora, nei giorni di. Ingresso consentito ad un. Per prenotazioni è sufficiente accedere al sitodove è possibile compilare la richiesta online.