Biglietto ridotto all'Immaginario Scientifico di Pordenone

Riprende la stagione per l'Immaginario Scientifico di Pordenone: da domenica 5 settembre il museo della scienza intereattivo e sperimentale di Torre sarà aperto ogni domenica dalle 10.00 alle 18.00. In occasione della riapertura, il 5 settembre il biglietto sarà ridotto (€ 4,00) per tutti i visitatori.



All’interno del suggestivo ex Cotonificio, i visitatori potranno trovare apparati interattivi da esplorare ed esperimenti da provare: dagli specchi e le riflessioni ai suoni e alle onde elettromagnetiche, dalle luci alle ombre colorate, dalle illusioni ottiche alle forme della natura. L'obiettivo è entrare in diretto contatto con la scienza, lasciandosi stupire ed emozionare dai fenomeni naturali.



Le prenotazioni si effettuano su www.immaginarioscientifico.it. Si ricorda l'obbligo di Green Pass a partire dai 12 anni compiuti.