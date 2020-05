Biomassa legnosa, potenzialità e criticità

Nell’ambito del progetto Europeo Prepair, giovedì 7 maggio dalle 14:30 alle 17, si svolgerà un seminario, a distanza, dedicato alla "gestione e tracciabilità dei flussi di biomassa legnosa".



Si parlerà della biomassa legnosa quale fonte energetica, mettendo in luce le sue potenzialità e le possibili criticità associate all’uso delle stesse; ricordando anche quanto emerge dalle evidenze scientifiche, a proposito delle emissioni di polveri sottili e composti inquinanti in relazione ai tradizionali caminetti e stufe. Va ricordato che gli inquinanti, legati alla combustione, dipendono dal tipo di combustibile impiegato e dalle modalità di combustione.



Per quanto riguarda l’origine delle biomasse, l’Unione Europea, già dal 2013, obbliga i soggetti economici del settore, che immettono nel mercato UE legno o prodotti da esso derivati, ad adottare un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD), che ha lo scopo di tracciare i flussi commerciali delle biomasse.



Con questi accorgimenti l’Unione intende garantire standard ecosostenibili per le biomasse impiegate sul suo territorio e contribuire a raggiungere gli scopi del Green Deal.

Tutti possono seguire il seminario collegandosi tramite la piattaforma Zoom.