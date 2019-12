Birdgardening a Doberdò del Lago

L'inverno è alle porte. Durante i mesi invernali, alcune specie di uccelli selvatici si avvicinano a noi in cerca di situazioni favorevoli alla loro sopravvivenza.

Sabato 14 dicembre, alle 17, al Centro visite Gradina si terrà un laboratorio didattico per bambini dedicato alla scoperta delle attività che possiamo compiere per aiutare gli uccelli del nostro giardino durante la stagione fredda. Verrà realizzata anche una mangiatoia utilizzando materiale riciclato. La partecipazione all'evento è gratuita.



Per una migliore organizzazione aderire scrivendo all'indirizzo info@rogos.it.



In caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.