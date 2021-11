Black Friday al Palmanova Village

Il Black Friday del Palmanova Village dura tutta la settimana e garantisce il 30% di sconto sui prezzi outlet nei negozi aderenti fino a domenica 29 novembre. Si tratta di una settimana davvero importante per i flussi nel centro dello shopping che anticipa quelle del periodo pre-natalizio che l’anno scorso era stato compromesso dalla situazione epidemiologica.



“Stiamo guardando ai numeri dei contagi in risalita e al cambiamento di colore del Friuli Venezia Giulia - commenta il direttore Domenico Casagrande – per una realtà come la nostra, infatti, il mese prima di Natale è un momento commerciale fondamentale e dobbiamo fare il massimo sforzo per offrire un’esperienza di shopping vissuta in piena sicurezza. Puntiamo, soprattutto in questo periodo, a coinvolgere il bacino locale con gli immancabili sconti del Black Friday, ma anche con attrazioni, spettacoli e attività natalizie. Per le Feste, infatti, abbiamo investito per regalare a grandi e piccini un momento di spensieratezza e magia da condividere insieme”



Al Palmanova Village , infatti, è già Natale con cascate di luci, ghirlande dorate, un moderno albero di Natale a illuminazione RGB nella piazza centrale, imponenti alberi coloratissimi ad ogni ingresso e angoli addobbati a tema e luminosi selfie point.È inoltre aperto tutti i giorni, ad ingresso gratuito, il Christmas Village, l’allestimento speciale che fa viaggiare la fantasia attraverso le più belle atmosfere del Natale. C’è il calore di un bosco incantato con i suoi simpatici abitanti a quattro zampe, e c’è il gelido Polo Nord, con igloo e orsi polari. In questa magica ambientazione si erge la fiabesca casa di Babbo Natale, con l’iconica poltrona rossa e la cassetta delle lettere, dove i più piccoli potranno imbucare le loro letterine dei desideri.