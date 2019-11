Black Friday, conto alla rovescia per lo shopping prenatalizio

Manca esattamente un mese all’attesissimo Black Friday 2019, l’evento che più di tutti negli ultimi anni è riuscito a diventare un vero e proprio punto di riferimento dello shopping pre-natalizio. In vista di questa importante ricorrenza, idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha deciso di rilasciare alcuni dati svelando, ad esempio, che nel corso dell’appuntamento 2018 le ricerche online sono aumentate del +47,6% rispetto alle quattro settimane prima. Paragonando, invece, il Black Friday 2018 con l’edizione precedente, idealo ha rilevato un aumento delle intenzioni di acquisto del +18,4%1.

Considerando i quattro giorni di sconti, ovvero da venerdì 23 a lunedì 26 Novembre 2018, il Black Friday stesso è la giornata che più di tutte ha attirato l’attenzione dei consumatori digitali: 32,6% di ricerche contro una media del 22,5% nei restanti tre giorni, a dimostrazione del fatto che nonostante le offerte proseguano per più giorni, è il venerdì la giornata nella quale si concentra il maggior interesse.

Tra le categorie merceologiche le cui ricerche giornaliere online sono maggiormente aumentate2 - in particolar modo in previsione dei notevoli risparmi previsti nel corso della giornata - idealo ha evidenziato casse altoparlanti (+363,9%), orologi sportivi (+152,1%), aspirapolvere (+148,0%), robot da cucina (+141,0%), tablet (+119,8%) e televisori (+108,7%). Relativamente ai singoli prodotti, invece, i cinque articoli in assoluto maggiormente cercati sono stati Google Home Mini, gli auricolari Apple AirPods di prima generazione, le scarpe Dr Martens 1460 donna, lo smartphone Xiaomi Redmi Note 5 e quello Xiaomi Mi A2 lite.



Le possibilità di risparmio

Secondo idealo3, i prodotti maggiormente scontati nel 2018 sono stati: casse altoparlanti (-48,0%), giochi LEGO (-21,3%), obiettivi fotografici (-13,0%), macchine fotografiche reflex

(-11,5%), smartphone (-11,0%), videogiochi (-9,8%), smartwatch (-9,7%), fotocamere digitali (-9,5%), notebook (-9,2%) e infine tablet (-7,8%). Ci sono però due categorie i cui prezzi medi non sono diminuiti, anzi sono leggermente aumentati: si tratta dei profumi da uomo (+1,1%) e dei profumi da donna (+2,4%).



I Black Friday addicted

Nel 2018, tra gli utenti più attivi, al primo posto si è posizionata la fascia di e-consumer tra i 35 e i 44 anni (28,7%); sono seguiti i giovani tra i 25 e i 34 (21,9%) e in una posizione solo leggermente inferiore gli adulti tra i 45-54 anni (21,4%). Gli uomini anche nel 2018 si sono confermati i più appassionati con il 60,3% delle ricerche (le donne “solo” il 39,7%). La suddivisione tra ricerche da mobile, smartphone e tablet ha visto primeggiare la prima tipologia di dispositivi, utilizzata nel 58,5% delle ricerche. È seguito poi il dektop (34,3%) e infine il tablet (7,2%).

Tra le regioni italiane4 i cui cittadini hanno mostrato un aumento di interesse, idealo ha rilevato il Trentino Alto-Adige (+68,4%), l’Umbria (+57,8%), il Piemonte (+55,1%), il Veneto (+54,7%), la Lombardia (+51,9%) e la Toscana (+51,9%).



I pronostici per il 2019

Cosa aspettarsi per questa nuova edizione? Analizzando i dieci prodotti più popolari5 a fine Ottobre 2019 (Sony PlayStation 4 Slim, Xiaomi Mi Band 4, FIFA 20, Apple iPhone XR, Apple iPhone 11, Apple Air Pods 2, Saucony Jazz Original Vintage, Dyson Cyclone V11 Absolute, Adidas Stan Smith, Xiaomi Redmi Note 7) è possibile ipotizzare che saranno proprio questi articoli, tra gli altri, a suscitare l’attenzione dei consumatori italiani durante il Black Friday 2019.

Così come per il 20186, è possibile ipotizzare che gli utenti andranno alla ricerca di offerte con uno sconto medio del -12,5%, con punte sino al -20% per categorie come smartwatch, aspirapolvere e obiettivi fotografici.



“Se fino a un paio di anni fa si iniziava a parlare di Black Friday e Cyber Monday un paio di settimane prima dell’evento, ora già da metà Ottobre le aziende iniziano a mettere in risalto gli sconti in arrivo, cercando di attirare tutti quei consumatori che prevedono di dedicare l’ultimo weekend di Novembre allo shopping, digitale e non – ha commentato Fabio Plebani, Country Manager per l’Italia di idealo – Come sempre, il nostro consiglio è quello di iniziare a guardare ciò che ci piace già da ora di modo da arrivare a fine Novembre preparati, consapevoli dei prezzi attuali dei prodotti e soprattutto di quanto questi possano scendere o, in alcuni casi, salire. Un altro consiglio che vorremmo dare è quello di prestare quanta più attenzione possibile alle schede tecniche, ai test sui prodotti e alle opinioni degli altri utenti, in modo da effettuare acquisti davvero consapevoli. In questo modo sarà possibile ridurre il numero dei resi, con ovvi vantaggi per gli utenti ma anche per gli shop stessi e per l’ambiente.”