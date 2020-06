blacklivesmatter, Udine capitale della lotta al razzismo

Anche Udine si è unita alla protesta mondiale #blacklivesmatter scaturita in seguito all'uccisione di un uomo di colore, George Floyd, da parte di un poliziotto bianco, negli Usa il 25 maggio scorso. Questo pomeriggio, nonostante la pioggia, il capoluogo friulano è divenuto la capitale della lotta alle discriminazioni razziali.

I manifestanti, distanziati e muniti di mascherina come previsto dalle normative antiCovid, si sono ritrovati in piazza 20 settembre per manifestare solidarietà nei confronti delle vittime del razzismo e per dire basta alle discriminazioni razziali in tutto il mondo.

"Un grazie agli organizzatori della manifestazione Black Lives Matter Friuli che hanno messo il nome della nostra città di Udine sulla carta geografica della lotta per la Giustizia e i Diritti Civili nel mondo - scrive il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg , Furio Honsell -. Non solamente negli Stati Uniti, ma anche in Italia il razzismo è presente - aggiunge Honsell, che non ha potuto partecipare all'evento perchè impegnato in Consiglio regionale a Trieste -: va contrastato il contagio di questa tremenda malattia dello spirito".