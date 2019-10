Bollette a 28 giorni, come chiedere il rimborso

Le associazioni dei consumatori sono scese in campo per tutelare il diritto al rimborso degli utenti per le bollette di telefonia mobile a 28 giorni. Pronte a partire migliaia di lettere per richiedere la restituzione dei soldi indebitamente pagati ai gestori.

“Anche Consumatori Attivi è a disposizione per la richiesta ai gestori Tim, Wind, Fastweb e Vodafone del rimborso delle quote indebitamente erose nella fatturazione a 28 giorni per il periodo dal 23 giugno 2017 fino alla fine della fatturazione (così come da Delibera Agcom 269/18/Cons)”, fanno sapere dall’associazione. “L'utente ha diritto al rimborso anche se nel frattempo ha cambiato gestore. Per informazioni, contattate i numeri 0432171212 e 3473092244 o scriveteci alla mail info@consumatoriattivi.it per fissare un appuntamento”.