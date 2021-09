Bollette e tariffe, un'estate calda e un autunno rovente

L’ aumento delle materie prime e i maggiori costi anti Covid per qualsiasi tipo di servizio stanno mettendo a dura prova i bilanci delle famiglie. Il peggio, però, deve ancora arrivare in quanto in autunno sono già previsti nuovi rincari. La denuncia arrivare dalle associazioni dei consumatori, ma è un trend che molti di coloro che si sono potuti concedere (o permettere) qualche giorno di ferie hanno percepito. Dalle stime fatte da Consumatori Attivi Fvg, i prezzi delle vacanze di 7 giorni hanno subito un aumento rispetto all’anno passato pari a circa il 15% causa anche le varie misure anticovid che gli operatori hanno dovuto mettere in campo, il lockdown subito dalle strutture ricettive e di ristorazione con conseguente azzeramento delle entrate (salvi i bonus troppe volte irrilevanti) e una limitazione del numero delle persone che possono essere ospitate nelle strutture o servite nei locali.

E così colazione al bar, prendere un aperitivo, pranzare o cenare al ristorante, è costato in media il 3% in più rispetto allo scorso anno, con incrementi dei listini che raggiungono però il 10% nelle località a forte vocazione turistica. Consumatori Attivi ha poi rilevato un aumento dei trasporti: quello marittimo ha subito incrementi medi del 18%, mentre quello aereo ha subito un aumento del 17 per cento.

“Fortunatamente la fine del congelamento degli aumenti dei pedaggi autostradali stabilito dal decreto Milleproroghe del dicembre 2020 con scadenza al 31 luglio 2021 – spiega la presidente dell’associazione, l’avvocato udinese Barbara Puschiasis - non ha riservato sorprese non essendo stati registrati aumenti tangibili in agosto”. “Il rientro dalle ferie, però, non sarà meno amaro – continua Puschiasis - in quanto l’autunno ci riserva rincari per luce, gas e carburanti”. Infatti, l’incremento comunicato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) per il terzo trimestre è del 15,3% per il gas e del 9,9% per l’elettricità. Sempre Consumatori Attivi stima che questo comporterà un incremento della spesa a famiglia di 160 euro per il metano e di 58 euro per la ‘luce’.

Ne consegue dunque che il bilancio familiare in media all’anno si aggraverà di circa 218 euro per queste bollette rispetto all’anno precedente. “Per avere un’idea chiara degli aumenti – aggiunge Puschiasis - basti considerare anche che il metano in primavera aveva un costo per mille chilowattora pari a poco meno di 20 mentre oggi si attesta a circa 45. Nel 2020 la media invece era di 10 per mille chilowattora”.

Il prossimo 1° ottobre l'Arera aggiornerà nuovamente le tariffe e ci prevede una ulteriore stangata. A questa ‘fiammata’ si aggiunge il prezzo dei carburanti che è in continua ascesa. La benzina nell’ultimo anno da registrato un incremento del 18,6%, mentre il gasolio del 17,6 per cento. Si stima dunque un incremento della spesa a famiglia di 312 euro annui per la benzina e di 271 per il diesel. Un pieno di benzina costa oggi 13 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2020 e 11,30 euro quello di gasolio.

“Ovviamente – conclude la presidente Consumatori Attivi Fvg - di tutti questi rincari si riflettono a cascata su ogni bene o servizio con un incremento generale dei prezzi e dunque della spesa. Nel mese di luglio, secondo l’Istat, l'indice nazionale dei prezzi ha registrato un aumento dello 0,5% su base mensile e dell'1,9% su base annua, rispetto al più 1,3% del mese precedente”