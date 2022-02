Bollette, ecco gli antidoti contro gli aumenti

Molti friulani si sono sentiti precipitare in un vero incubo proprio in questi giorni, quando hanno iniziato ad arrivare le bollette energetiche con le tariffe aggiornate, le prime, cioè, cui sono stati applicati gli aumenti. Secondo le stime di Arera (l’Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente), infatti, nel 2022 l’energia elettrica costerà alle famiglie +55% rispetto al trimestre precedente, mentre l’aumento del gas si attesterà al +41,8 %. Sono numeri che portano praticamente a raddoppiare i costi per i consumi energetici e che, per alcune aziende, si trasformano in esborsi da centinaia di migliaia di euro, difficilmente sostenibili.

Per fare fronte a rincari dell’energia di questa entità, il Governo ha già preso una serie di provvedimenti per tentare di alleviare il peso degli aumenti.

“La situazione è drammatica, non ci sono altri aggettivi" sottolinea Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. "Gli aumenti sotto gli occhi di tutti sono già gravosi, ma rischiamo che pesino ancora di più fra un paio di mesi, quando si avvertirà la ricaduta sui prezzi dei beni di consumo. Ognuno di noi può adottare alcuni comportamenti virtuosi per ridurre gli sprechi e contenere gli aumenti, ma con questi numeri l’impatto sarà pesante".

"Da più parti i cittadini si stanno organizzando con gruppi d’acquisto o con comunità energetiche. Sono esperienze interessanti, ma che possono essere migliorate. E gli aumenti riguardano solo la casa. Basti pensare che in 20 anni (dal 2002 al 2022) il prezzo del gasolio alla pompa è raddoppiato (+99,4%), mentre i listini della benzina hanno subito una accelerazione dell’81,1%, con un aggravio di spesa per le tasche degli automobilisti pari a 45,4 miliardi. Lo rivela una ricerca condotta dall’associazione dei consumatori Consumerismo no profit e dal Centro ricerca e studi di Alma laboris business school. Un’ondata di aumenti che rischia di travolgere famiglie e imprese”.

Veniamo, allora, ai consigli pratici anti-spreco

IN CASA

- Installare i contabilizzatori di calore su ogni termosifone nei palazzi con riscaldamento centralizzato per monitorare e regolare il riscaldamento in ogni appartamento

- Abbassare o chiudere le valvole quando si è fuori casa o se la temperatura esterna è alta

- Chiudere le finestre sulle scale in inverno, mentre in estate la ventilazione può abbassare la temperatura interna dell’edificio installare interruttori a tempo nei luoghi di passaggio

- Stipulare un contratto internet collettivo (più famiglie o l’intero edificio) per abbassare questo costo fisso

- Spegnere le luci nelle stanze vuote

- Non lasciare gli apparecchi in standby, usando per esempio una multipresa con interruttore

- Impostare la lavatrice a 30°C e usare la funzione eco

- Effettuare i lavaggi di panni e di stoviglie a pieno carico

- Chiudere bene il frigo e non mettervi cibi caldi

- Rispettare la tariffa scelta con il fornitore di energia (fasce orarie etc)

- D’inverno mantenere il termostato dell’ambiente a una temperatura non superiore ai 20°C

- Non coprire i termosifoni con pannelli o tende

- Chiudere le persiane in estate nelle giornate calde e in inverno al tramonto

- Di notte chiudere bene tapparelle o serrande

- Usare la modalità deumidificatore del condizionatore per abbassa il calore percepito e consumare meno

- Regolare lo scaldabagno a 40° C in estate e 60°C in inverno

- Assicurarsi che non passi aria attraverso porte e finestre

- Pulire regolarmente i filtri del condizionatore

IN AUTO

- Rifornirsi ai self service

- Prediligere le pompe ‘bianche’ o ‘no logo’ cioè indipendenti, che spesso applicano prezzi più vantaggiosi

- Spegnere l’auto durante le soste (anche ai semafori)

- Usare il meno possibile il condizionatore

- Consultare il sito della Regione per individuare i distributori che erogano a prezzi più vantaggiosi

- Utilizzare mezzi pubblici e mobilità green (anche se il costo dell’energia elettrica aumenta)

Trasporto pubblico locale in controtendenza

Novità con il nuovo anno per il trasporto pubblico locale, che rispetto agli altri settori non solo ha contenuto gli aumenti, ma in molti casi ha addirittura abbassato i prezzi. Il biglietto giornaliero è passato da 4,60 euro a 3 euro e da luglio sarà utilizzabile su tutte le reti urbane. Il biglietto orario ‘una tratta’ attualmente a 1,35 euro diventa quello orario a 60 minuti, allo stesso prezzo, mentre il biglietto orario per 10 corse (escluso Trieste) che costava 12 euro è ora ‘biglietto orario pluricorsa valido 60 minuti (10 corse )’ a 12,15 euro.

Il pluricorsa da 75 minuti costa invece 14,85 euro. Esistono due tipi di abbonamenti quindicinali: per una linea costano 19,10 euro, mentre per l’intera rete 22,25 euro. Allo stesso modo l’abbonamento mensile è disponibile per una sola linea a 28,50 euro, per l’intera rete a 35,20 euro.

Dall'1 luglio sarà acquistabile l’abbonamento urbano per intera rete regionale allo stesso prezzo della singola rete (quindicinale a 22,25 euro, mensile a 35,20 euro, annuale 352 euro). Le altre novità che prenderanno il via il prossimo 1 luglio e sono la nuova ‘formula famiglia’, l’abbonamento hinterland, l’abbonamento rete regionale urbano+extraurbano fino a 50km e quello oltre 50km, la Card under26, l’abbonamento scolastico (acquistabile anche da non studenti), la possibilità di rateizzazione, la convenzione Ardiss per universitari non residenti, la tariffa integrata regionale Servizi Tpl automobilistico extraurbano e ferroviario, quella servizi flessibili in area montana e i biglietti urbani utilizzabili indifferentemente su tutte le reti cittadine della regione.