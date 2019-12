Bonaldo Stringher, riunione in Civibank

Rinnovata negli assetti, l'Associazione universitaria 'Bonaldo Stringher' ha tenuto la propria assemblea sociale presso la sede centrale di Civibank accolta dalla presidente Michela Del Piero. Oltre allo scopo formativo, l'associazione si pone l'obiettivo di fare da tramite tra gli studenti e laureati del corso di laurea di Banca e finanza dell'Università di Udine e il mondo del lavoro. A presiedere il sodalizio è Enrica Bolognesi neopresidente dell’Associazione e docente di Economia degli Intermediari Finanziari.

I lavori assembleari sono stati preceduti da una relazione del vicedirettore generale di Civibank Gianluca Picotti sul piano industriale della banca cividalese, mentre Enrico Geretto, docente di Tecnica e gestione bancaria all'ateneo udinese, ha coordinato la riunione, culminata con l'approvazione del rendiconto sociale e la presentazione del piano operativo per il 2020 che comprenderà molteplici iniziative di contatto tra Università e mondo del lavoro.

La seduta si è conclusa con la premiazione di quattro studenti associati che si sono distinti per l'impegno verso l'Associazione. Presenti all'assemblea anche Stefano Miani, docente di Economia degli Intermediari Finanziari, a rappresentare il corso di laurea in Banca e finanza, e Flavio Presacco, per lunghi anni docente all'ateneo udinese, che ha ricordato la figura di Bonaldo Stringher, primo governatore della Banca d'Italia e artefice delle sviluppo economico in Friuli, cui significativamente è intitolata l'associazione.

Si è trattato nei fatti di una presa di contatto degli associati con un'azienda di credito, unica rimasta autonoma nel panorama nordestino, al fine di approfondire concretamente l'ideale approccio degli studi universitari in Banca e finanza.