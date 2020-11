Bonus del 110%, un'opportunità per la riqualificazione degli edifici privati

Webinar a Tavagnacco dal titolo "110% un'opportunità per la riqualificazione degli edifici privati", martedì 24 novembre, alle ore 20.30.

Durante la riunione si parlerà delle importanti agevolazioni fiscali per il recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio privato esistente, sulla base della recente normativa per le misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all’economia.



È possibile seguire l'evento al link https://vimeo.com/event/470573/1843465ad7

L'evento sarà presentato dal vicesindaco di Tavagnacco, Federico Fabris. Interverranno Alberto Maria Camilotti per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine, Massimo Tufano in rappresentanza della Banca di Udine Credito Cooperativo Udine - Grandi Accordi ICCREA BANCA - Roma, Barbara Puschiasis dell'Associazione Consumatori Attivi, Paolo Iurasek dell'ANAPA Rete ImpresAgenzia, associazione di rappresentanza degli agenti professionisti di assicurazione, aderente a Confcommercio e al Bipar e Genziana Buffon in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri.



Prima di questo incontro, si consiglia di guardare la registrazione del precedente webinar sul 110% disponibile sulla pagina YouTube istituzionale.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Novita/Eventi/110-Un-opportunita-per-la-Riqualificazione-degli-Edifici-Privati2