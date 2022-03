Bonus e rate contro i rincari

I numeri spaventano: secondo le stime di Arera (l’Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente) nel 2022 l’energia elettrica costerà alle famiglie +55% rispetto al trimestre precedente, mentre l’aumento del gas si attesterà al +41,8 per cento.



Per fare fronte a rincari dell’energia di questa entità, sono stati presi una serie di provvedimenti che tenteranno di alleviare il peso degli aumenti. Il primo riguarda le aliquote degli oneri di sistema che, per le utenze della luce fino a 16 kilowatt/ ora, per famiglie e piccole imprese, come bar e artigiani, saranno annullate nel primo trimestre 2022. Per quanto riguarda il gas metano per usi civili e industriali, sarà applicata un’aliquota Iva del 5% per i consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.



Lo sconto per famiglie sarà automaticamente applicato da Arera. Inoltre, chi si trova in difficoltà con i pagamenti delle bollette potrà rateizzare le cifre dovute. Per i consumi dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, i fornitori potranno offrire ai propri clienti l’opportunità di pagare a rate per un periodo non superiore a 10 mesi senza aggravio di interessi. Gli utenti non dovranno presentare domanda per la rateizzazione. Starà infatti al venditore, a fronte di mancati pagamenti dell’utente, provvedere al sollecito inserendo nella comunicazione al cliente finale anche l’offerta della possibilità di rateizzare i pagamenti.



Sono stati inoltre aggiornati gli importi dei bonus sociali, per coloro che si trovano in situazioni di disagio economico che, come l’anno scorso, saranno riconosciuti automaticamente a cittadini e famiglie che ne hanno diritto (con Isee non superiore a 8.265 euro, oppure non superiore a 20.000 euro se ci sono almeno 4 figli a carico, titolari di reddito o pensione di cittadinanza). Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza ed è necessario che uno dei componenti sia intestatario di un contratto attivo di fornitura con tariffa per usi domestici, oppure usufruire di una fornitura condominiale.Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’Inps invierà i suoi dati al sistema informativo integrato, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.