Boom d'iscrizioni al nido comunale di Ronchi

E' boom di iscrizioni al nido comunale di Ronchi dei Legionari. Entro i termini previsti, infatti, sono state presentate 52 domande, delle quali due sono state successivamente ritirate, tre sono state rigettate in quanto relative a utenti non residenti nella cittadina e sei sono in lista d'attesa per età minima.

Per il prossimo anno educativo, dunque, saranno accolti all'Aquilone 34 bambini, di cui 11 riconferme e 23 nuovi utenti. Una realtà da tutto esaurito. Tanto che l'amministrazione comunale, proprio per venire incontro alle tante richieste, da qualche tempo a questa parte ha stretto un accordo con due strutture private.

Così al nido L'arca del bebè di via Marconi, nel rione di Vermegliano. sono previsti 10 posti, di cui due riconferme e alle Birbe di via Redipuglia sono previsti tre posti, di cui una riconferma.

“Le tante iscrizioni – commenta l'assessore all'istruzione, Mauro Benvenuto – fanno risaltare un apprezzamento indiscutibile del nostro asilo nido. Questo conferma, in particolare, l impegno profuso dalle nostre educatrici, le quali riescono a tutelare i piccoli e farli crescere secondo i migliori principi, oltre all'importante ruolo svolto dagli uffici dell'istruzione guidati da Barbara Zanon. Il servizio dell'asilo nido l' Aquilone, modello educativo e strutturale di alto livello, tra i punti di forza ha l'aspetto organizzativo, l'ambiente e le relazioni, ma anche la valida programmazione. Esso, poi, dimostra l'importante ruolo di aiuto per le famiglie, ma anche gli sforzi e gli investimenti fatti dalla nostra amministrazione vengono così premiati dall'altissimo indice di gradimento delle persone”.

Il nido di via Stagni è nato nel 1979 per la precisa volontà dell'allora municipalità di dare una risposta alle esigenze delle madri lavoratrici, fornendo un servizio mirato all'educazione e crescita del bambino, improntato sulla professionalità degli operatori. Verso la fine degli '80, grazie anche alle mutate condizioni socio-economiche del territorio, arrivano i bimbi e pure le liste d'attesa.

Nel 1995, al nido viene dato il nome di L'Aquilone. Nel 1997 i bambini iscritti salgono a 33 e nel 1999 il nido viene ulteriormente ristrutturato e migliorato. Lavori sono stati svolti anche negli anni passati. Sono presenti 7 educatrici, oltre al personale d’appoggio. “E' un servizio di qualità e di eccellenza – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – e ciò grazie al lavoro degli insegnanti che ringrazio e anche degli uffici comunali. Il Comune ha messo tante risorse perchè ritiene che sia un servizio fondamentale per la crescita dei nostri piccoli cittadini. Questo asilo nido è un bel posto per stare con i bambini”.