Borghi d'Europa all’Esof 2020 di Trieste

L’associazione internazionale di giornalisti “Borghi d’Europa”, nel quadro del progetto L'Europa delle scienze e della cultura, patrocinato, oltre che da Esof 2020, anche dall'Iniziativa Adriatico Jonica (Forum intergovernativo per la cooperazione regionale nella Regione Adriatico Jonica), propone un percorso informativo sui temi della sostenibilità nella filiera agroalimentare.

“La sostenibilità ecologica è un concetto filosofico, che nasce dalla convinzione che l’uomo è uno degli ospiti del Pianeta Terra, da cui deve ricavar il proprio nutrimento ed il proprio benessere senza sconvolgerne gli equilibri", afferma il giornalista Gianluigi Pagano. "Ciò è avvenuto abbastanza spontaneamente per secoli, quando la presenza dell’uomo non era troppo ingombrante. Oggi, sia per il numero di uomini presenti sulla Terra, sia per i mezzi tecnologici spaventosi di cui disponiamo, non è più così semplice, né naturale, soprattutto a causa di un’impostazione capitalistica che tende al massimo profitto".

"Questo ha causato fenomeni quali desertificazione, invasioni di cavallette e, da ultimo, il Covid-19. L’uomo rappresenterà comunque un peso per l’ecosistema, ma dovrà abituarsi a passare su questa terra camminando in punta di piedi, cercando di disturbare il meno possibile. Bisognerà, dunque, che, chi si rende conto della imprescindibile necessità di rispettare gli equilibri naturali, trovi come fare ciò nello specifico ambito della propria operatività. Per questo cercheremo d'intervistare imprenditori dei vari comparti produttivi, per vedere come nello specifico sono riusciti ad ottenere questo importante risultato, cioè di operare senza sconvolgere gravemente l’equilibrio naturale”.

In particolare saranno organizzate due conferenze multimediali d'informazione.

Sostenibilità e ricerca scientifica nelle attività produttive - giovedì 27 agosto alle 10.30 a Trieste, Headquarters Esof 2020 (Sottostazione elettrica in Porto Vecchio) con Laura Panzirutti, consulente finanziaria che parlerà di 'La sostenibilità in ambito finanziario'; Giampaolo Mazza, consulente dell’energia su 'La sostenibilità energetica'; Alessio Tonini di Itticoltura Tonini su 'La filiera dell’acquacultura'; l'Istituto della Cultura Slovena su 'La sostenibilità e il turismo responsabile' e Maurizio Valentini di MG12 Magnesium Network su 'Magnesio, il Principe dell’ecosostenibilità'.

Sostenibilità e ricerca scientidica nella filiera agroalimentare - venerdì 28 agosto alle 10.30 all'Enoteca di Cormons con interventi su 'La sostenibilità nella filiera enoica', 'La sostenibilità nella filiera dei salumi', 'La sostenibilità nella filiera della farina a della pasta' e 'La sostenibilità nella filiera del pane e della pizza'.