Borse di studio con Icgeb ed Elettra Sincrotrone

Elettra Sincrotrone Trieste e Icgeb, l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, due dei principali centri internazionali di ricerca triestini attivi nell’Area Science Park, hanno siglato una collaborazione per favorire la formazione e la crescita di giovani scienziate e scienziati.

Grazie al nuovo accordo Elettra Sincrotrone Trieste fornirà a Icgeb il proprio supporto per gli scienziati selezionati per eseguire borse di studio a Trieste nell’ambito dell’Arturo Falaschi Fellowship Programme dell’Icgeb, specializzati sui temi della biologia strutturale, biofisica, scienze naturali e biotecnologia. Icgeb gestirà e coordinerà le borse di studio che saranno assegnate agli studiosi dei Paesi membri, compresi i Paesi emergenti.

Il programma selezionerà progetti di ricerca di interesse comune e prevede, inoltre, la possibilità di ospitare nelle sedi delle due strutture gli scienziati vincitori delle borse di studio, che lavoreranno affiancati da supervisori e tutor dedicati. Elettra fornirà ai borsisti le risorse, la strumentazione e i materiali di consumo necessari ai loro studi e attività di ricerca sviluppati utilizzando la radiazione di sincrotrone.

“Questa partnership rappresenta un risultato tangibile, molto apprezzato, della stretta collaborazione con istituti partner, che segue il primo simposio congiunto sulla ricerca multidisciplinare organizzato lo scorso anno da Icgeb ed Elettra”, afferma Lawrence Banks, Direttore Generale di Icgeb. “Sono proprio queste partnership a rafforzare l’Icgeb nell’ambito di tutta la sua comunità scientifica".

“Crediamo che questo accordo – sottolinea Alfonso Franciosi, Presidente e ceo di Elettra Sincrotrone Trieste - inaugurando una collaborazione strategica tra due centri di eccellenza, avrà un effetto moltiplicatore sull’impatto prodotto da entrambe le istituzioni in aree di ricerca che spaziano dallo studio dei virus allo sviluppo di principi farmaceutici attivi".

Elettra Sincrotrone Trieste è un centro di ricerca internazionale multidisciplinare di eccellenza specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e di laser ad elettroni liberi di alta qualità e nelle sue applicazioni nelle scienze dei materiali e della vita. Si pone come missione la crescita culturale, sociale ed economica attraverso la ricerca di base e applicata, la formazione tecnica, scientifica e gestionale, il trasferimento tecnologico della conoscenza e la creazione e il coordinamento di reti scientifiche nazionali e internazionali.

Icgeb è un’organizzazione intergovernativa che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie. Conta oltre 60 “Stati Membri” tra cui la maggior parte dei Paesi Emergenti, sviluppando ricerche innovative in ambito biomedico, biotecnologico, farmaceutico e ambientale e promuovendo la formazione avanzata in questi settori.

L’assegnazione delle prime borse di studio avverrà dopo il 31 marzo 2021.