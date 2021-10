Borse di studio Intercultura con sostegno Edison

Grazie alla collaborazione con Edison, presente sul territorio con i propri impianti idroelettrici, la Fondazione Intercultura rinnova il proprio contributo in favore degli studenti di numerosi comuni friulani per vivere e studiare per un periodo all’estero dalla prossima estate in uno dei 50 Paesi in tutto il mondo dove l'Associazione sviluppa i suoi programmi.

Il progetto rappresenta una irripetibile opportunità formativa per il futuro di questi ragazzi. Preparare i giovani a vivere in un mondo sempre più globalizzato e a sviluppare la capacità di confrontarsi con culture diverse assume sempre maggiore importanza nella scuola e nella società odierne.

Fondazione Intercultura, riserva una borsa di studio totale per un periodo compreso da tre mesi a un anno scolastico agli studenti meritevoli nati tra il primo gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007, residenti con reddito familiare fino a 65.000 euro nei Comuni di Arba, Andreis, Arta Terme, Barcis, Buja, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Cordenons, Coseano, Fogliano Redipuglia, Frisanco, Gemona del Friuli, Martignacco, Maniago, Meduno, Monfalcone, Montereale Valcellina, Osoppo, Ovaro, Prato Carnico, Rive d'Arcano, Ronchi dei Legionari, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vivaro, Zoppola, Zuglio.



Marta, studentessa di Lovere, l’anno scorso ha potuto coronare il suo sogno di studiare in Irlanda proprio grazie alla borsa di studio: “Ho vissuto 10 mesi indimenticabili a Waterford. Grazie a questa esperienza sono riuscita a stringere molte amicizie sia con altri studenti di altri Paesi che con le ragazze del posto. Nonostante all’inizio non sia stato molto semplice, sono molto felice poiché molte amicizie dureranno per tutta la vita.”Anche Letizia, studentessa di Cuneo, ha potuto trascorrere un anno scolastico all’estero lo scorso anno, nel suo caso in Danimarca: “Se dovessi riassumere la mia esperienza in tre parole, direi: Positività, durante questo anno all’estero ho imparato a essere una persona più positiva; Nuove amicizie, tantissime sono state le persone che ho conosciuto durante quest’anno all’estero, persone da tutto il mondo, ciascuna con qualcosa di positivo da insegnare; Cambiamento, sono davvero cambiata, mi sento cresciuta e pronta per la prossima avventura che sarà il mio rientro in Italia”. Infine Nicholas, di Pordenone, ha potuto studiare anche lui in Irlanda: “L'esperienza mi ha fatto crescere molto come persona e mi ha fatto conoscere molto me stesso e mi ha fatto scoprire lati di me che non pensavo di avere. Alla fine consiglio l’esperienza concentrandosi principalmente sugli amici e il tempo libero (dove vivrete i vostri momenti più belli e le esperienze migliori) perché le famiglie in Irlanda molto spesso non sono così amichevoli o disposte a compromessi”.La partecipazione alle selezioni per i programmi di Intercultura si effettua iscrivendosi al bando di concorso accessibile e consultabile alla pagina. Alla scadenza delle iscrizioni, tutti i candidati intenzionati a partecipare sosterranno un percorso di selezioni che comprenderanno una prova d’idoneità online, colloqui condotti da volontari esperti dell’Associazione e un incontro con la famiglia del candidato. I risultati saranno comunicati entro febbraio 2022. Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere a borsedistudio@intercultura.it.L'esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di una scuola locale e viene seguita passo passo dalla presenza di un gruppo di volontari. Gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma.Per questi adolescenti trascorrere un periodo all’estero, anche grazie a una delle centinaia di borse di studio messe ogni anno a disposizione da Intercultura, è un’esperienza unica, una fonte di crescita personale che lascia un impareggiabile vantaggio competitivo nell’affrontare le sfide umane e professionali di domani. Lo dimostrano anche i dati di una ricerca promossa dalla Fondazione Intercultura con metodologia SROI, focalizzata sull’analisi dell’impatto sociale generato dal programma di mobilità studentesca. Dallo studio è emerso come l’impatto sociale generato sia stato in grado di determinare effetti positivi non solo sui beneficiari diretti ma anche sulla comunità nel suo complesso (famiglia, amici, scuola). L’investimento effettuato per la realizzazione dell’attività è stato “triplicato”: per ogni euro investito nei programmi di mobilità studentesca di Intercultura, sono stati generati 3,13 euro di beneficio sociale.