Borse di studio per 105 studenti meritevoli

La Cassa Rurale Fvg rinnova la tradizione delle borse di studio agli studenti meritevoli del territorio: 105 sono i giovani che nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 hanno frequentato con profitto le scuole medie, le scuole superiori e l’Università e a cui è stato assegnato l’importante riconoscimento.



35 alunni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con una valutazione finale di 9 o 10 hanno ricevuto una borsa di studio intitolata a monsignor Adamo Zanetti, fondatore, nel 1896, della Cassa Rurale di Prestiti e Risparmio di Fiumicello. 32 invece gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si sono diplomati con punteggi superiori ai 90/100, a cui è stato reso merito con l’assegnazione di borse di studio dedicate sempre alla memoria di Adamo Zanetti. Infine 38 universitari che hanno conseguito una laurea con una votazione pari o superiore a 105/110, per l’esattezza 17 per la triennale e 21 per quella magistrale, hanno ricevuto le borse di studio intitolate alla memoria di monsignor Luigi Faidutti, fondatore, tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, delle Casse Rurali di Lucinico, Farra e Capriva.



“I provvedimenti del Governo e le restrizioni da rispettare nei contatti interpersonali quest’anno ci impediscono, a malincuore, di organizzare la cerimonia di consegna delle borse di studio nelle consuete modalità. L’emergenza Coronavirus ci ha imposto scelte diverse, e il calendario che avevamo predisposto è stato conseguentemente stravolto. Ma anche quest’anno – ha rimarcato il presidente, Tiziano Portelli - desideriamo continuare a portare avanti questo importante progetto, consegnando un tangibile riconoscimento ai Soci e figli di Soci che si sono distinti nei rispettivi ordini di studio. Da decenni, questa tradizione ormai consolidata ha come obiettivo la valorizzazione dei giovani. È sempre una grande soddisfazione premiare l’impegno e il merito di tanti ragazzi che, con dedizione e determinazione, hanno l’opportunità di crescere e far crescere il loro territorio, ma soprattutto di avere i riconoscimenti che meritano”.