Borse lavoro ai giovani nei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Tolmezzo

Un’esperienza lavorativa al servizio delle comunità locali. È l’opportunità offerta dalle “Borse lavoro giovani” di cui si sono fatti promotori, per l’estate 2021, i comuni di Tolmezzo, Amaro e Cavazzo Carnico. Tredici, complessivamente, i progetti predisposti dalle amministrazioni comunali che si svolgeranno da fine luglio ai primi giorni di settembre. Destinatari dei bandi i residenti nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni per i sei progetti del Comune di Tolmezzo, 18-20 anni per i due bandi del Comune di Cavazzo; ai giovani dai 18 ai 25 anni, invece, sono rivolte le cinque attività proposte dal Comune di Amaro.



Compiti di tipo archivistico a servizio dell’amministrazione comunale o di supporto alla biblioteca, pulizia e manutenzione del territorio, delle aree pubbliche, le mansioni previste cui si aggiungono, per il Comune di Tolmezzo, attività di animazione al centro estivo “Campo Solare”. Nel Comune di Amaro, inoltre, c’è la possibilità di affiancare i bambini delle primarie e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado nell’attività di supporto ai compiti estivi (iniziativa che sarà avviata in base alle adesioni delle famiglie).



Le domande di partecipazione a tutte le iniziative previste vanno presentate entro venerdì 9 luglio 2021 utilizzando la modulistica e le modalità pubblicate nei siti internet istituzionali dei comuni (www.comune.tolmezzo.ud.it - www.comune.amaro.ud.it www.comune.cavazzocarnico.ud.it). Una volta selezionati secondo le procedure previste dai bandi, i candidati svolgeranno una formazione specifica sull’approccio al lavoro e al contesto lavorativo nonché in materia di sicurezza.