Borse lavoro giovani a Tolmezzo e Amaro

Poca acqua, centrali elettriche in difficoltà ALLARME SICCITA’. Fiumi e laghi sono ormai a secco. Nei bacini idroelettrici le riserve calano vistosamente, mentre le nostre campagne sono sempre più assetate

Era dal 1905 che non si verificava un simile deficit idrico. Il Tagliamento non era così in sofferenza dal 2003