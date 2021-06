Borse lavoro per giovani a Manzano

L’Amministrazione Comunale di Manzano investe sui giovani e mette a disposizione, durante il periodo estivo, il progetto formativo denominato “Borse Lavoro Giovani – 2021”.



Il progetto prevede il coinvolgimento di 2 ragazzi/e che opereranno all’interno del servizio Cultura e Turismo, a supporto della Biblioteca Comunale “Caterina Percoto” e delle iniziative culturali estive promosse dall’Amministrazione Comunale.



I ragazzi potranno apprendere le conoscenze di base delle procedure amministrative e delle problematiche organizzative del settore cultura e della Biblioteca, anche per quanto riguarda la tutela e la conservazione del materiale librario e di archivio.



L’iniziativa è stata promossa dall’Assessore alle Politiche Giovanili Cristina Zamparo “Abbiamo ritenuto importante promuovere questo tipo di attività per i giovani cittadini manzanesi: avranno la possibilità di svolgere un’attività a favore della comunità, contribuendo alla gestione del patrimonio comunale, ma al tempo stesso svolgeranno una vera e propria esperienza formativa di crescita personale ”



Il progetto è stato sviluppato in sinergia con l’Assessore alla Cultura Silvia Parmiani che sottolinea l’importanza di coinvolgere i giovani concittadini nell’attività amministrativa e, in particolare, nella dinamica della realtà sociale e culturale che, timidamente, prova a ripartire dopo molti mesi tormentati da chiusura forzata, distanze sociali e contingentamento. I giovani sono il nostro futuro, questa è l’occasione per valorizzare le loro peculiarità attraverso un impegno concreto.Potranno fare domanda gli studenti (non occupati) o i giovani disoccupati residenti nel Comune di Manzano, di età compresa tra i 18 e i 24 anni. L’impegno durerà 8 settimane per ciascun borsista, da luglio a fine agosto con un impegno richiesto di circa 20 ore a settimana che verrà concordato all’inizio del progetto. Per l’attività svolta, ai borsisti sarà riconosciuto un compenso complessivo di € 450,00.Sul sito del Comune di Manzano è disponibile Il bando completo e il modulo per la partecipazione alle “Borse Lavoro Giovani – 2021” da compilare ed inviare all’ufficio protocollo entro il 15 giugno 2021.Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione e Politiche Giovanili (tel. 0432/938359-63)