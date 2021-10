Boschi in fiamme, Esercito e Regione uniscono le forze

Si è svolta nei giorni scorsi, nelll’area addestrativa militare di Cao Malnisio a Pordenone, un'importante esercitazione finalizzata alla lotta attiva agli incendi boschivi, cui hanno partecipato militari dell’Esercito italiano, appartenenti alla 132esima Brigata corazzata "Ariete", personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Barcis, Polcenigo e Pordenone e le Squadre comunali di Protezione civile - settore antincendio boschivo dei comuni di Andreis, Aviano, Budoia, Caneva, Montereale Valcellina e Polcenigo.



I territori, storicamente utilizzati dall’Esercito italiano come poligoni militari, sono oggetto di particolare attenzione e tutela e, in alcuni di essi, sono state istituite delle aree protette, soggette a un protocollo operativo disciplinato con apposita Convenzione stipulata tra l’Esercito italiano e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.





Tale Convenzione istituisce, tra l’altro, una stretta collaborazione tra militari e istituzioni locali ai fini del contrasto e lotta agli incendi boschivi, attuata mediante la fornitura di attrezzature ed addestramento antincendio da parte della Regione, tramite il Corpo Forestale Regionale.Nello specifico, per la simulazione di un’attività di spegnimento di incendio boschivo condotta nei giorni scorsi, l’Esercito italiano ha messo a disposizione l’area addestrativa di Cao Malnisio e il personale militare della 132esima Brigata corazzata “Ariete”, che ha partecipato ad un’attività formativa propedeutica all’utilizzo in loco di attrezzature antincendio messe a disposizione dalla Regione.L’esercitazione, coordinata dal Corpo Forestale Regionale e dal 132° Reggimento carri della Brigata "Ariete", ha coinvolto quattordici militari intervenuti con due autobotti, sei forestali, trentacinque volontari della Protezione civile regionale del settore antincendio boschivo e si è sviluppata secondo il sistema operativo standardizzato di attacco diretto al fuoco, con l’utilizzo di acqua e con l’ausilio di un elicottero messo a disposizione dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.Soddisfazione per il buon esito dell’esercitazione è stata espressa dall’Assessore alle Foreste della Regione Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, il quale ha ringraziato tutti i partecipanti e, in particolare, l’Esercito per il significativo contributo nell’iniziativa.Il contrasto agli incendi boschivi va ad aggiungersi all’attività di monitoraggio ambientale già svolta dai militari nei territori di competenza in ordine alla segnalazione di abbandoni di rifiuti ed altri abusi contro l’ambiente.Tutte le fasi dell’addestramento si sono svolte nel rispetto delle misure di protezione e prevenzione anti-Covid 19.