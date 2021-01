Brexit, cosa cambia per gli inglesi in Italia

A partire dall'1 gennaio 2021, con l'entrata in vigore della Brexit, i cittadini britannici residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020 e i loro familiari, possono richiedere, presso la Questura di residenza, un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico sulla base di quanto previsto dall'accordo siglato tra Regno Unito e Unione Europea.

Il nuovo documento digitale ha una validità di 5 anni (recante il titolo “carta di soggiorno”) ovvero di 10 anni (recante il titolo “carta di soggiorno permanente”) nel caso sia maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020) e, in linea con le indicazioni fissate a livello comunitario,facilita il riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso.

I beneficiari residenti a Trieste possono richiedere il rilascio del nuovo documento di soggiorno all’Ufficio Immigrazione della Questura, previa prenotazione tramite mail-pec all’indirizzo immig.quest.ts.regnounito@pecps.poliziadistato.it

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito del Ministero dell’Interno, dove è consultabile un apposito vademecum