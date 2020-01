Brexit: il vero significato del canto di addio degli inglesi

Il 29 gennaio settantatre parlamentari britannici hanno lasciato il parlamento Europeo. Dopo le parole del presidente David Maria Sassoli che nel corso dell’assemblea plenaria dichiarava concluso il tormentato percorso che ha portato alla Brexit, i parlamentari si sono alzati e spontaneamente, senza che fosse stato concordato in alcun modo, hanno intonato quello che comunemente da noi è chiamato il “Valzer delle candele”. Abbracci e occhi lucidi. Difficile dire chi sia stato a intonarlo per primo, sicuramente gli inglesi, prontamente seguiti da tanti loro colleghi.

Durante l’esecuzione si è sentito un commento a microfono aperto del presidente del parlamento: “Commovente!...”. Il 30 gennaio, nel darne notizia nel corso del radiogiornale di Rai 3 delle 8.45, la giornalista ha affermato che quel canto è molto diffuso tra gli scout. Vero, gli scout di tutto il mondo si stringono l’un l’altro eseguendo quello che per loro è “Il canto dell’addio”. Lo cantano in particolare a conclusione di qualche manifestazione importante per sancire non tanto un addio, ma un arrivederci carico di attesa e speranza. Il testo originale, “Auld Lang Syne”, una rielaborazione del poeta Robert Burns di un canto popolare scozzese, risale alla fine del 1700, mentre la melodia viene attribuita al piemontese Davide Rizzio durante una sua permanenza alla corte di Edimburgo nella seconda metà del 1500, conclusasi, purtroppo, con la sua uccisione.

Di quel canto esistono diverse versioni, ma la più cantata dagli scout in Italia è questa: “E’ l’ora dell’addio, fratelli/ è l’ora di partir/ il canto si fa triste, è ver,/ partir è un po’ morir./ Rit.: Ma noi ci rivedremo ancor/ ci rivedremo un dì/ arrivederci allor, fratelli,/ arrivederci sì./ Formiamo una catena/ con le mani nelle man,/ stringiamoci l’un l’altro/ prima di tornar lontan./ Iddio che tutto vede e sa/ la speme di ogni cuor,/ se un giorno ci ha riuniti qua/ saprà riunirci ancor”.