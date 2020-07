Brillanti risultati per gli studenti del Mits

Brillanti risultati per i 44 studenti dei corsi del Malignani Istituto Tecnico Superiore di industria meccanica in Automazione e sistemi meccatronici e Additive Manufacturing. Ieri, infatti, si sono conclusi gli esami di Stato con importanti votazioni, ma soprattutto con gli elogi del presidente della Commissione, il professor Trevisan dell’Università di Udine, dell’ingegner Bregant di Danieli, e del professor Gervasio, docente del Mits e dell’Ateneo.

“Tre tecnici superiori hanno ottenuto 100 e lode, mentre sette studenti hanno raggiunto la votazione di 100”, commenta soddisfatta la direttrice Ester Iannis. “Ricordiamo che gli stage in azienda sono stati sospesi il 3 marzo, dopo aver svolto un solo mese di attività. I lavori presentati all'esame sono stati realizzati con il supporto a distanza dei tutor Mits. Anche le attività teoriche conclusive del corso si sono svolte a distanza. Il voto minimo assegnato è stato di 75, mentre la media dei voti è pari a 89 per i tecnici dell’Automazione e sistemi meccatronici e di 91 per chi ha frequentato il corso di Additive Manufacturing”.

I contratti di apprendistato di III livello complessivamente attivati dal 7 gennaio sono stati 11 e uno degli apprendisti ha conseguito votazione 100 e lode; cinque hanno ottenuto la votazione di 100, tre un voto compreso tra 92-98. I tecnici superiori che hanno seguito il corso Additive Manufacturing sono stati valutati dalla Commissione d'Esame in possesso di più solide competenze tecniche (documentate dalla presentazione di prototipi) e di competenze trasversali (soft skills).