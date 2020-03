Brutti e cattivi? E invece i bikers friulani scendono in strada contro il Coronavirus

Due gruppi di motociclisti friulani si mettono a disposizione della Regione per qualsiasi tipo di trasporto o consegna utili a contrastare il Coronavirus. L'iniziativa è dei sodalizi su due ruote MotorBikers Fvg e Bikers Friulani "C'u le gomme cuadre", che hanno contattato direttamente il governatore Massimiliano Fedriga per rendersi disponibili al trasporto con le loro moto di medicinali, sangue e qualsiasi altro presidio sanitario a supporto di ospedali, cliniche e farmacie, lasciando così libero il più possibile il personale sanitario e i mezzi ad altre urgenze.

"I motociclisti - commenta Mauro Decorte coordinatore del grupo MotorBikers Fvg - vengono visti come gente spericolata, arrogante e addirittura maleducata. Non è affatto così e noi vogliamo dimostrare che quando possiamo vogliamo essere utili alla popolazione con le nostre adorate moto, come abbiamo fatto in altre occasioni in maniera anonima".

In attesa di una risposta da Fedriga, i bikers intanto scaldano i motori.