Buche e manutenzione di strade e parchi, segnalazioni con un click a Campoformido

Si chiama “Geosegnalazioni” ed è il nuovo servizio attivato sul sito del Comune di Campoformido (www.campoformido.comune.ud.it).

“Si tratta di un servizio accessibile direttamente dalla homepage del nostro portale comunale dove, attraverso un banner posto in alto a destra, con pochi click il cittadino può inviare direttamente agli uffici le sue segnalazioni relative al territorio: presenza di buche da sistemare, punti luci non funzionanti, richiesta di intervento di manutenzione verde pubblico e molte altre voci” spiega il vicesindaco Christian Romanini che su delega del sindaco Erika Furlani sta seguendo il referato all'Innovazione.

“Ringraziamo Insiel e la Regione per la collaborazione e per averci messo a disposizione questo strumento che facilita il cittadino, ma anche il lavoro del personale comunale: da un lato l'utente, dopo aver inviato la sua segnalazione può seguirne l'andamento, e dall'altro gli uffici ricevono un flusso di dati diretto e prezioso che permetterà una migliore programmazione degli interventi di manutenzione del territorio” continua Romanini.



“Il servizio è molto intuitivo” sottolinea Romanini, che continua “Accedendo dalla homepage, il cittadino viene guidato passo passo nel sistema attraverso una serie di menù a tendina per argomenti: dopo aver indicato il luogo, che può essere precisamente indicato anche attraverso un geotag sulla mappa, il 'segnalatore' sceglie la propria categoria eseguendo un primo filtro (verde pubblico, illuminazione pubblica, segnaletica stradale, viabilità e Altro) e la relativa sottocategoria che specifica il tipo di intervento; quindi può aggiungere una breve descrizione ed infine allegare fino a 5 foto di massimo 1MB ciascuna”.“Il portale delle Geosegnalazioni è dotato di sistema 'responsive' che permette di adattarne l'uso ai dispositivi mobili (tablet e cellulari): si utilizza il sito come fosse una APP” sottolinea Romanini che conclude “Si tratta del primo passo che porterà all'aggiornamento del portale istituzionale: un percorso che abbiamo subito intrapreso con Insiel e Regione, con le quali stiamo collaborando fin dai primi giorni di insediamento. Questo percorso tecnologico si deve per forza accompagnare ad un'adeguata formazione ed infatti stiamo promuovendo anche grazie all'azione di Anci FVG e CompaFVG una serie di corsi per il personale perché siamo convinti che l'innovazione riguardi prima di tutto i dipendenti e le loro competenze”.