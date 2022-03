Buja, iniziativa di solidarietà con l'Ucraina

Prosegue fino a sabato la tre giorni di raccolta di beni di prima necessità destinati al popolo ucraino presso il centro di via Gravate a Tomba di Buja. La Associazion Culturâl El Tomât di Buje ha partecipato alla manifestazione contro il ritorno della guerra in Europa organizzata dalle Donne in Nero di Udine con la adesione di tante associazioni friulane.

"Preparando per l'otto marzo un incontro on line per conoscere meglio la vita e i problemi delle donne dell'Ucraina, abbiamo incrociato Agnese Di Giusto, una giovane bujese, volontaria IBO Italia in Servizio Civile Universale in Ucraina in un piccolo paese non lontano dal confine con la Romania per un progetto di inclusione sociale dei bambini con disabilità - racconta Nadia Rottaro, vicepresidente del Tomât -".



Agnese è rientrata in Friuli, richiamata dal Ministero degli Esteri Italiano a scopo preventivo a metà febbraio e si è attivata, con il sostegno del Tomât, per avviare una raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino: il trasporto e la consegna dei beni avverrà grazie alla collaborazione con l'Associazione culturale Ucraina-Italia di Bologna e l'associazione “Dobri liudi bukovunu” di Kitsman, la città dell'Ucraina occidentale situata nell'Oblast' di Černivci dove lei ha svolto il servizio civile internazionale.



"Anche se ci sembra di essere impotenti in questo momento, non dimentichiamo che tutti possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo per sostenere le popolazioni colpite, perché nessuno è troppo piccolo per fare la differenza - afferma Agnese -. Se è vero che ciò che facciamo da soli è come una goccia nell'oceano, assieme possiamo davvero creare un mare di solidarietà”.In questi giorni, dalle 14.30 alle 21.30, al centro “don Corrado” di Tomba di Buja verranno raccolti alimentari a lunga conservazione, omogeneizzati, kit di primo soccorso, garze, bende, cerotti, antidolorifici, guanti monouso, torce, pile, prodotti per l'igiene personale, coperte e sacchi a pelo.