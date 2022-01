Buja ricorda i deportati deceduti nei campi di sterminio nazisti

La Sezione Anpi di Buja “Vilma e Ranieri Pezzetta” e la Associazion Culturâl El Tomât Aps, con il patrocinio del Comune di Buja, invitano anche quest'anno tutte le cittadine e i cittadini a partecipare a un momento di ricordo e di riflessione.



Verrà deposta una corona alla stele che ricorda i deportati bujesi deceduti nei campi di sterminio nazisti: cittadini deportati e non più tornati. La lapide, collocata sui giardini prospicienti il palazzo municipale di Buia, rievoca il sacrificio di 17 patrioti buiesi e fu edificata grazie alla donazione di Bianca Marini Solari, nipote di Adolfo Barnaba, morto nel campo di concentramento di Marchtrenk nell’agosto 1944.



Buia ha dato molto alla causa della libertà: 54 caduti, uomini e donne, partigiani e deportati. Un grande contributo di sacrificio e di sangue che non può essere dimenticato.



Alla deposizione della corona seguiranno brevi letture e momenti di riflessione per ricordare e comprendere il valore della democrazia e i grandi insegnamenti di libertà che i deportati hanno saputo esprimere, per ribadire la speranza e l'auspicio che tutto questo non debba mai ripetersi.