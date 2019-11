Bullismo, a Cividale c'è lo sportello per le vittime

Viste le numerose richieste arrivate dalle famiglie e dagli studenti frequentanti le Scuole Medie e Superiori del Comune di Cividale, dal 19 novembre sarà nuovamente attivo lo sportello di ascolto, finanziato dall’Amministrazione Comunale, per sopperire alle problematiche legate al bullismo, cyberbullismo e al disagio giovanile, gestito dalla criminologa Angelica Giancola, professionista preparatissima nel settore.

Lo sportello negli anni trascorsi è stato un punto di riferimento fondamentale per le famiglie e i giovani del territorio, portando buoni risultati, ed è per questo che docenti, famiglie e ragazzi ne hanno caldamente richiesto il prosieguo.

“Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione importantissima – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Catia Brinis – che, con grande convinzione, si inserisce nel solco delle attività contro il bullismo e il disagio giovanile portate avanti da anni nelle Scuole Medie, Superiori e nelle società sportive dalla nostra Amministrazione che è cosciente e attenta riguardo questi temi che sono all’ordine del giorno. La diffusione preoccupante di queste problematiche e la difficoltà che spesso si frappone alla loro individuazione deve mantenere sempre allerta noi genitori, ai quali questo sportello offre un’occasione formativa importante e che può fare davvero la differenza.”

Il servizio è rivolto a studenti (previa autorizzazione se minorenni) e genitori che devono affrontare situazioni problematiche. Potrà raccogliere le segnalazioni e le testimonianze delle famiglie e delle scuole, dando voce e supporto ai bambini e ai ragazzi che sono stati vittima, ma anche autori, di episodi di bullismo o cyberbullismo, ai loro genitori e agli insegnanti. Gli studenti, per poter usufruire dello sportello, non devono essere necessariamente residenti a Cividale, ma è sufficiente che frequentino uno degli istituti scolastici del territorio cividalese.

Giancola riceve, previo appuntamento, il martedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17 nella sede comunale di P.tta Chiarottini (Palazzo della Biblioteca) al piano terra (ufficio assessore Brinis).