Buon compleanno al Soccorso Alpino che oggi, 12 dicembre, festeggia 66 anni. Il Cnsas è nato nel 1954, nel giorno in cui il consiglio centrale del Club Alpino Italiano ratificò a Bergamo la nomina della Direzione del Corpo di Soccorso Alpino, con la suddivisione della cerchia alpina in zone.

"La regione Friuli Venezia Giulia viene inquadrata come Prima Zona dove Cave del Predil è stata la prima stazione del Soccorso Alpino regionale - ricorda il Soccorso Alpino del Fvg per celebrare la ricorrenza -".

In un post sui social, corredato da una foto storica che pubblichiamo, si vedono "i primi sette "Lupi" di cave del Predil: si chiamavano Lorenzo Bulfon, Umberto e Gino Cobai, Mirko Kravania, il grande Ignazio Piussi, Arnaldo e Umberto Perissutti. Si identificavano con un maglione nero, che riportava sul braccio uno stemma con un lupo. La abbiamo affiancata alla fotopiù recente di una esercitazione sulla neve della stazione di Pordenone".

"Da allora ad oggi tanta strada è stata fatta e il Soccorso Alpino regionale - continua il post su Facebook -, le cui risorse ai tempi erano davvero magre, ha assunto una forma e un'organizzazione articolata e ben strutturata con una rete di soccorritori capillare su tutto il territorio regionale e diverse figure specializzate al suo interno".

I soccorritori oggi sono 380 e le stazioni alpine sono diventate dieci con Forni Avoltri, Forni di Sopra, Sappada, Moggio Udinese, Valcellina, Pordenone, Maniago, Udine e Trieste.

"Non c'è settimana in cui in nostri tecnici non facciano una esercitazione - conclude l'omaggio -, un aggiornamento o una riunione, pronti come sono a rendersi operativi in ogni giorno dell'anno, a qualsiasi ora".