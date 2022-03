Buon compleanno Carlo Rubbia

Compie 87 anni oggi, 31 marzo, il premio Nobel Carlo Rubbia. Nato a Gorizia nel 1934, il fisico e accademico ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 1984 e dal 2013 è senatore a vita della Repubblica italiana, nominato dall'allora presidente Giorgio Napolitano. Dal 1960 è stato impegnato nella ricerca al Cern di Ginevra, oltre ad aver ricoperto numerosi ruoli scientifici e accademici, in Europa e negli Usa.

Una curiosità che forse non tutti sanno è che nel 1993, il Cern mise il World Wide Web (www, per gli amici), che sta alla base dei ‘browser’, i programmi che si utilizzano per navigare nella Rete a disposizione di tutta l’umanità, gratuitamente. Quell’anno, a dirigere il Cern c'era proprio il Nobel friulano. Rubbia ha spesso detto con ironia che il suo unico merito nella nascita del web è di non essersi opposto. Sembra poco, ma quel ‘levarsi di mezzo’ fu fondamentale per il cambiamento epocale causato da Internet. Insomma, dietro alla rivoluzione informatica c’è lo zampino (anche se ‘fantasma’) di un friulano.

"Carlo Rubbia, un figlio di Gorizia, è sempre rimasto legato alla nostra città, dove risiedeva con la famiglia. Una targa apposta dal Comune nel 1995 alla casa dove abitava lo ricorda". Lo ricorda il sindaco Rodolfo Ziberna, che allo scienziato formula gli auguri per l'87esimo compleanno.

"Oltre a rappresentare una eccellenza mondiale del nostro territorio è anche un esempio per i giovani - ha aggiunto - che vivendo in periferia, fuori dai grandi circuiti della scienza e della didattica internazionale, ritengono di esserne, per questa ragione, esclusi. Auguro al 'concittadino' Carlo Rubbia di poter rappresentare ciò ancora per moltissimi anni, perché la scienza e Gorizia hanno tanto bisogno di lui", ha concluso il sindaco.