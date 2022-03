Buon compleanno, Frecce Tricolori!

Era l'1 marzo 1961 quando giunsero sulla base aerea di Rivolto i primi sei velivoli F-86E “Sabre” con la livrea della pattuglia del Cavallino Rampante. I sei “Sabre” provenivano da Grosseto, oggi una delle basi deputate alla difesa dei cieli italiani e sede dell’allora IV Aerobrigata, oggi IV Stormo. Ad attenderli al suolo, il loro primo Comandante: il maggiore Mario Squarcina. Si insediava così la prima cellula dell’Unità Speciale Acrobatica, nucleo originario delle nascenti Frecce Tricolori.

Sono trascorsi 61 anni da quel giorno e, oggi come allora, le Frecce Tricolori hanno l’orgoglio di rappresentare i valori, la tecnologia, la competenze e la capacità di fare squadra dell’intera Aeronautica Militare. 60 anni in cui la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha portato le sue esibizioni in 48 Paesi del mondo - dall’America alla Russia, dal Nord Europa al Medio Oriente e al Nord Africa – stendendo il Tricolore sui luoghi più belli e in occasione degli eventi più significativi della storia del nostro Paese.

Tantissimi i messaggi di auguri per il compleanno della Pan che, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, torneranno a volare anche sui cieli friulani il 28 luglio, quando l'Air Show farà tappa a Lignano Sabbiadoro, e il 25 agosto, con lo spettacolo aereo a Grado.

Il 1° marzo 1961 giunsero a #Rivolto i primi sei F86E “Sabre” della pattuglia del “Cavallino Rampante”. Con questo primo nucleo di piloti, attesi a terra dal Maggiore Mario Squarcina, iniziava così la meravigliosa avventura delle #FrecceTricolori pic.twitter.com/hlfLjFph8J — Frecce Tricolori (@FrecceTricolori) March 1, 2022

🎂 Buon compleanno alla Pattuglia Acrobatica Nazionale, un orgoglio nazionale con il cuore in #FriuliVeneziaGiulia che da 61 anni tinge il cielo del nostro tricolore. 🇮🇹 #FrecceTricolori pic.twitter.com/rCqEdcI73A — staff @M_Fedriga (@staff_M_Fedriga) March 1, 2022